알파드라이브원 상현, 성대 폴립 진단…22일까지 공식 스케줄 불참

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 알파드라이브원 멤버 상현이 성대 폴립 진단을 받고 수술을 위해 오는 22일까지 공식 활동을 잠시 중단한다.

4일 소속사 웨이크원은 알파드라이브원 공식 홈페이지를 통해 상현의 건강 상태와 향후 활동 계획을 공지했다.

[영종도=뉴스핌] 김현우 기자 = 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) 상현. khwphoto@newspim.com

웨이크원은 "상현은 앞서 목에 불편감을 느껴 병원을 방문한 이후 지속적으로 경과를 관찰하며 추가 검사 및 진료를 받아왔고, 최근 진단 결과 '성대 폴립'(Vocal Cord Polyp)으로 수술적 치료가 필요하다는 것을 확인했다"라며 상현의 상태를 알렸다.

이어 "상현은 5일 성대 폴립 제거 수술을 받을 예정"이라며 "수술 이후 일상생활 및 무리가 없는 범위의 운동과 신체 활동은 가능하나, 약 3주간은 목 사용을 자제해야 한다는 의료진의 소견을 받았다, 이에 상현은 5일부터 22일까지 예정된 공식 스케줄에 불참할 예정"이라고 전했다.

또 "오는 22일 이후에는 충분한 회복과 안정을 거친 후 의료진의 소견과 아티스트의 의사 및 컨디션을 종합적으로 고려하여 활동을 이어갈 예정"이라며 "발성 및 가창 등 목에 부담이 가는 활동은 회복 경과에 따라 단계적으로 재개하며, 목 사용이 필요한 활동은 제한적으로 진행될 수 있는 점 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다, 향후 스케줄과 관련한 자세한 사항은 스케줄 게시판을 통해 확인해 주시기를 바란다"라고 밝혔다.

끝으로 "당사는 상현이 수술 이후 충분한 회복 과정을 거쳐 아티스트로서 안정적인 활동을 이어갈 수 있도록 의료진과 긴밀히 협의하며 회복 및 목 건강 관리, 필요한 재활 과정에 대해서도 최선을 다해 지속적으로 지원하겠다"라고 덧붙였다.

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