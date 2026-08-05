남양주시 자율방재단, 여름 물놀이 관리지역 안전대책 강화

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지난 4일 수동면 입석리 물골안유원지에서 남양주시 자율방재단과 함께 물놀이 관리지역 내 위험구역 진입을 막기 위한 안전 부표 설치 작업을 실시했다고 5일 밝혔다. 이번 조치는 여름 휴가철을 앞두고 물놀이 지역에서 발생할 수 있는 인명사고를 사전에 예방하기 위해 시의 협조 요청으로 자율방재단이 참여해 추진됐다.

남양주시 자율방재단이 수동면 물골안유원지에서 부표를 설치하고 있다. [사진=남양주시]

시는 지난 6월 1일부터 관내 물놀이 관리지역 10개소에 안전관리요원을 배치해 현장 순찰과 이용객 대상 안전 계도 활동을 진행하고 있다.

특히 물골안유원지는 다른 물놀이 관리지역보다 수심이 깊어 피서철 안전사고 발생 우려가 큰 것으로 알려져 자율방재단이 사전 현장 조사를 통해 위험구역을 파악한 뒤 이용객의 접근을 물리적으로 차단할 수 있도록 안전 부표를 신속히 설치했다.

남양주시 자율방재단은 지역 내 각종 재난의 예방과 복구 활동에 참여하는 봉사단체로 여름철 물놀이 안전대책 기간이 시작된 지난 6월 1일부터 매일 물놀이 관리지역을 순찰하며 기본 안전수칙 준수 안내와 사고 예방 캠페인을 이어가고 있다.

백승조 남양주시 시민안전관은 "피서객들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 현장 안전관리를 더욱 강화하겠다"며 " 부표 설치에 적극 협조해 준 자율방재단에 감사드린다"고 말했다.

권영수 남양주시 자율방재단장도 "자율방재단의 예방 활동과 함께 이용객 스스로 안전수칙을 지키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "물놀이 시 반드시 구명조끼를 착용하고 음주 후에는 물에 들어가지 않는 등 기본 안전수칙을 준수해 주길 바란다"고 당부했다.

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