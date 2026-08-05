고양특례시 '창업오디션, 고양 IR데이' 참가 기업 추가 모집

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업력 7년 이내 창업기업·예비창업자 8월 30일까지 접수

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 우수 창업 기업의 투자 유치 역량을 강화하고 성장 가능성이 높은 기업의 투자 연계를 지원하기 위한 '2026 창업오디션, 고양 IR데이' 참가기업을 오는 30일까지 추가 모집한다고 5일 밝혔다.

고양 IR데이 참가 기업 추가 모집 안내문.[사진=고양시]

모집은 공고일 기준 고양시에 소재하거나 1년 이내에 고양시로 이전 예정인 기업 중 업력 7년 이내 창업기업 또는 예비 창업자를 대상으로 하며 총 7개사를 선정한다.

이번 추가 모집에 신청한 기업은 지난 5월 실시한 1·2차 통합 모집에 신청한 기업과 함께 심사를 거쳐 최종 참가기업으로 선정될 예정이다.

참여하길 희망하는 기업은 고양시청 누리집 또는 고양원스톱 창업 플랫폼 공고를 참고해 오는 8월 30일 24시까지 포스터 QR코드를 통해 신청하면 된다.

고양 IR데이는 창업기업의 투자유치 경쟁력을 높이기 위해 기업별 맞춤형 컨설팅부터 투자자 대상 IR 발표, 투자사 네트워킹까지 단계별 지원을 제공하는 프로그램이다.

선정된 기업은 최근 창업 생태계 및 투자 동향 강의를 포함한 오리엔테이션, 기업 진단 및 투자유치 전략 수립을 위한 1:1 컨설팅, IR 스토리라인 및 스피치 역량 강화 컨설팅을 받게 된다.

고윤남 기업지원과장은 "창업기업이 투자자에게 기업의 기술력과 성장 가능성을 효과적으로 알릴 수 있도록 실질적인 투자유치 프로그램을 운영하고 있다"며 "투자유치를 준비하는 유망한 창업기업이 많이 참여하길 바란다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com