광양시, 항만공사 통합 반대…"독립체제·자율성 유지해야"

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투자 쏠림·안전 공백 우려, 동부권 산업기반 사수 선언

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 정부 일각에서 논의 중인 4대 항만공사 통합 움직임에 대해 지역균형성과 항만 경쟁력 강화를 위해 현행 독립 체제 유지와 항만별 자율성 보장을 공식 요구했다.

박성현 광양시장은 5일 시청 열린홍보방에서 담화문을 발표하고 "글로벌 해운·물류 시장 경쟁이 치열해지는 상황에서 우리 항만이 살아남으려면 항만별 특성에 맞춘 민첩한 현장 대응력과 자율성이 필수"라며 항만공사 통합에 우려를 나타냈다.

박성현 광양시장이 5일 시청 열린홍보방에서 항만공사 통합 반대 담화문을 발표하고 있다. [사진=권차열 기자] 2026.08.05 chadol999@newspim.com

그는 "여수광양항만공사는 전남광주통합특별시 동부권에 본사를 둔 유일한 국가 공공기관으로, 지역 산업 생태계와 경제를 지탱해 온 핵심 축"이라고 강조했다.

광양시는 항만공사 통합을 단순 행정조직 개편이 아닌 동부권 산업 기반과 지역 균형성장의 미래가 걸린 중대 사안으로 규정했다.

시는 통합이 추진될 경우 ▲특정 우량 항만으로 투자 쏠림이 발생해 지역 항만 고사▲중앙집권적 통합조직으로 시장 대응력이 저하▲현장 맞춤형 안전관리 공백으로 중대재해 위험이 가중될 수 있다고 지적했다.

박 시장은 "항만공사 제도의 본래 목적은 기업적 경영기법과 지역 맞춤형 책임경영을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 있다"며 "현 정부의 '5극 3특' 지역균형성장 기조에 부합하는 길은 통합이 아니라 지역 항만의 자율성과 전문성을 강화하는 것"이라고 말했다.

그는 또 "광양항은 포스코 광양제철소와 여수국가산업단지의 원자재 수입과 제품 수출을 담당하는 핵심 관문으로, 물류비 절감과 산업 경쟁력 제고, 항만 물류 및 연관 산업을 통한 일자리 창출 등 지역 경제와 산업의 근간 역할을 하고 있다"고 설명했다.

박 시장은 "지역 산업계와 시민사회단체, 상공인, 15만 광양시민이 연대해 여수광양항만공사의 자율성과 독립성을 지키기 위해 강력 대응하겠다"며 "이 사안을 전남광주통합 동부권 행정협의회 1호 안건으로 상정했다"고 말했다.

chadol999@newspim.com