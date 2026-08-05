전남광주교육청, 권역별 구분해 공립교사 628명 채용

AI 핵심 요약beta
- 전남광주교육청이 5일 공립교사 628명 채용 공고했다
- 유·초·특수학교 교사 253명 선발 계획 밝혔다
- 중등 31개 과목 375명 선발하고 세부는 다음달 안내한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 권역별로 나눠 공립교사 628명을 채용한다.
전남광주교육청은 5일 누리집에 2027학년도 '공립 유치원·초등학교·특수학교 교사 및 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험'을 공고했다.
학교급별로는 유치원 교사 56명(전남 50명·광주 6명), 초등학교 교사 165명(전남 162명·광주 3명), 특수학교 교사 32명(전남 21명·광주 11명) 등 253명을 선발한다.
중등은 교과 258명(전남 240명·광주 18명), 특수(중등) 24명(전남 15명·광주 9명), 비교수교과 93명(전남 66명·광주 27명) 등 31개 과목 375명을 뽑는다.
최종 선발 과목과 인원 등 세부 사항은 다음 달 9일(초등)과 30일(중등) 시험 시행계획 공고를 통해 안내할 예정이다.
자세한 사항은 누리집 '인사·채용·소식-공무원시험'에서 확인할 수 있다.
bless4ya@newspim.com