전주시, 재정혁신특위 출범...재정 건전성 회복·구조개혁 착수

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민간 전문가 9명 등 13명 구성, 재정진단·개선방안 마련 본격 추진

지방채 잔액 6841억 원 전망, 내년 본예산·중기재정계획 반영 검토

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 재정 운용 전반을 점검하고 효율적인 재정 구조 마련을 위해 외부 전문가가 참여하는 재정혁신특별위원회를 출범시키고 본격적인 개선 작업에 착수했다고 5일 밝혔다.

시는 이날 시청 4층 회의실에서 조지훈 전주시장과 지방재정·회계, 세무·법률, 행정, 시민소통 분야 민간 전문가, 관련 실·국장 등이 참석한 가운데 '비상 재정 극복을 위한 전주시 재정혁신특별위원회' 출범식과 제1차 회의를 개최했다.

전주시가 재정 위기 돌파를 위한 특위 구성을 마치고 첫 회의를 개최했다.[사진=전주시]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

재정혁신특별위원회는 전주시 재정 건전성 확보와 운용 효율성 강화를 위한 자문기구로, 재정 현황 진단과 개선 방향 제시, 혁신 과제 발굴 등의 역할을 맡는다.

위원회는 조지훈 시장을 위원장으로 민간 전문가 9명과 관련 실·국장을 포함한 총 13명으로 구성됐다. 이날 위촉장 수여와 함께 부위원장 선출, 재정 현황 분석, 향후 운영 방향 등에 대한 논의가 진행됐다.

위원회는 앞으로 정례회의를 통해 재정 운용 원칙과 투자사업 평가 기준을 마련하고 이를 2027년도 본예산과 중기지방재정계획에 반영할 계획이다.

전주시 재정 상황은 녹록지 않은 것으로 나타났다. 2022년부터 2026년까지 일반회계 세입은 2조504억 원에서 2조4451억 원으로 증가했지만 증가분의 61.9%가 국·도비 등 특정 재원으로 자율적인 재정 운용에는 한계가 있는 상황이다.

올해 의무 지출은 1조1746억 원으로 자주재원 1조1633억 원을 넘어설 것으로 전망되며, 지방채 잔액도 2026년 말 기준 6841억 원, 관리채무비율은 22.5%까지 높아질 것으로 예상된다.

오는 2030년까지 추진 예정인 대규모 시설 투자사업 104건에 필요한 시비도 1조7604억 원 규모로 재정 부담이 커지고 있다.

조지훈 전주시장은 "재정 위기는 미룬다고 해결되지 않는다"며 "객관적이고 엄정한 진단을 바탕으로 관행적 지출은 과감히 줄이고 시민 삶과 직결된 사업은 지켜내며 재정 위기를 정면 돌파하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com