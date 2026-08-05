진안군, 양대체전 식음료 안전관리 강화…민관 협력체계 본격 가동

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유관기관·민간단체 협력과 위생관리 강화로 성공 개최 지원

현장 중심 대응체계 구축과 안전 먹거리 환경 조성 추진

[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군은 양대체전 성공적인 개최와 안전한 먹거리 제공을 위해 전북특별자치도와 유관기관, 민간단체가 참여하는 식음료 안전관리 협력체계를 본격 가동했다고 5일 밝혔다.

진안군은 이날 도청과 유관기관, 민간단체 관계자들이 참석한 가운데 '식음료안전관리 민·관 합동 대책위원회'를 열고 대회 기간 식품위생 안전관리와 기관 간 협력 방안을 논의했다.

식음료안전관리 민·관 합동 대책위원회 장면[사진=진안군] 2026.08.05 lbs0964@newspim.com

이번 회의는 대규모 선수단과 방문객이 찾는 기간 요식업과 숙박·민박업의 위생 안전을 확보하고 유기적인 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

회의에는 광주지방식품의약품안전청과 전북특별자치도, 전주시·익산시·장수군·부안군 관계 부서, 한국외식업중앙회 진안지부 등 민관 전문가들이 참석해 종합적인 대응 방안을 공유했다.

주요 안건으로는 식품접객업과 숙박·민박업소 사전 위생관리 강화, 단계별 비상 대응체계 운영, 현장 중심의 신속 대응 지원 등이 논의됐다. 특히 대회 기간 변화하는 현장 상황에 맞춰 안전관리와 대응체계를 탄력적으로 운영해 먹거리 안전 사각지대를 최소화할 방침이다.

진안군 관계자는 "성공적인 대회의 기본은 철저한 위생과 안전한 먹거리"라며 "민·관 협력체계를 바탕으로 방문객들이 안심하고 즐길 수 있는 양대체전을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com