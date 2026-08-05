장수군 '광장페스타 썸머' 장수만남의 광장서 7~9일 개최

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장수몰 20% 할인·신규 가입 1만 포인트 제공

지난해 방문객 2000명...매출 6500만 원 성과

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 오는 7~9일 장수만남의광장 일원에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 '광장페스타 시즌1: 썸머'를 개최한다고 5일 밝혔다.

지난해 처음 열린 '광장페스타 시즌1: 맥주'는 방문객 2000여 명이 찾고 6500만 원의 매출을 기록하며 지역축제로서 가능성을 확인했다.

광장페스타 시즌1 썸머 포스터[사진=장수군]2026.08.05 gojongwin@newspim.com

올해 행사는 무더운 여름철에 맞춰 물놀이를 비롯해 농특산물 판매와 체험 프로그램, 지역 주민이 참여하는 다양한 먹거리로 구성돼 가족 단위 방문객들에게 즐길 거리를 제공한다.

행사장에서는 화덕피자, 타코, 치킨, 태국식 덮밥, 육전, 아롱사태 수육 등 다양한 음식과 함께 블루베리, 수박, 토마토, 옥수수, 오이, 꿀, 김부각 등 장수군 농특산물을 판매한다. 키캡과 젤리가방, 티셔츠, 액세서리 등을 직접 만드는 체험 부스도 운영된다.

장수군 공식 온라인 쇼핑몰인 장수몰에서는 행사장에서 사용할 수 있는 먹거리와 농특산물, 체험 구매권을 20% 할인 판매하며 현장 신규 가입자에게는 1만 포인트를 지급하는 이벤트도 진행한다.

또 할인 구매권 구매자를 대상으로 20만 원 상당의 한우구이세트와 10만 원 상당의 흑돼지구이세트 등을 제공하는 경품 행사와 다양한 게임 프로그램도 마련된다.

최훈식 장수군수는 "두 번째를 맞은 광장페스타가 '시즌1: 썸머'를 시작으로 더욱 사랑받는 지역축제로 성장하길 바란다"며 "군민과 방문객 모두가 무더위를 잊고 함께 즐기는 화합의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

한편 이번 행사는 장수군과 우석대학교가 대학상생사업의 하나로 추진하는 프로젝트로 장수만남의광장 활성화를 위해 올겨울까지 모두 3차례 개최될 예정이다.

gojongwin@newspim.com