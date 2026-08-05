김제시, 새만금항 신항 크루즈·물류산업 육성 본격화

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기본구상 용역 중간보고회 개최, 연내 최종안 마련·정부정책 반영 추진

12월 신항 2선석 조기 개항 대비, 선용품·식자재 공급 등 배후 물류거점 육성

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 새만금항 신항 개항에 맞춰 크루즈와 연계한 물류산업 육성 전략 마련을 위한 기본구상 용역 중간보고회를 개최했다고 5일 밝혔다.

시는 이날 관계 공무원과 외부 전문가 등이 참석한 가운데 '새만금항 신항 크루즈·물류산업 육성 기본구상 용역' 중간보고회를 열고 크루즈 연계 산업 육성 방향과 실행 전략을 논의했다.

김제시가 새만금항 신항 크루즈·물류산업 육성에 본격적으로 나섰다.[사진=김제시]2026.08.05 gojongwin@newspim.com

새만금항 신항은 새만금 내부개발 지원과 환황해권 거점항만 육성을 목표로 조성 중이며 오는 12월 2선석 조기 개항을 앞두고 있다.

오는 2030년까지 5만t급 6선석, 2040년까지 3선석을 추가해 모두 9개 선석 규모로 조성될 예정이며 지난해 12월에는 해양수산부로부터 전국 8대 신규 크루즈 기항지로 선정됐다.

시는 전북특별자치도와 새만금개발청 등 관계기관과 연계해 크루즈산업을 관광을 넘어 항만과 물류가 결합된 복합산업으로 육성한다는 전략이다.

이날 보고회에서는 국내외 크루즈 물류산업 사례를 분석해 새만금항 신항과 스마트 수변도시, 김제를 연계한 성장 방안을 제시했다.

특히 김제의 농생명과 식품산업, 내수면 어업 기반을 활용해 선용품과 식자재 공급, 배후 물류·소비 인프라 구축 등 크루즈 연관 산업을 미래 핵심산업으로 육성하는 방안이 논의됐다.

시는 자문위원과 전문가 의견을 반영해 연내 최종 구상안을 확정하고 해양수산부와 전북특별자치도 등 관계기관과 협력을 강화해 정부 정책 반영과 국비 확보에 적극 대응할 계획이다.

정성주 김제시장은 "새만금항 신항은 환황해권 거점항만이자 김제 해양경제 시대를 이끌 핵심 인프라"라며 "12월 개항에 대비해 크루즈 선용품 공급과 물류 인프라 확충 등 연관 산업을 선점해 김제를 환황해권 물류·관광 거점도시로 육성하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com