전북교육청, AI 기반 교육행정 혁신 본격화…업무 자동화 체계 구축

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교육행정 AI 전환 추진단 출범·현장 중심 업무혁신 추진

AI 통합 플랫폼 구축과 행정업무 경감 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 인공지능(AI)을 교육행정 전반에 적용해 교직원의 업무 부담을 줄이고 행정 효율성을 높이기 위한 AI 기반 교육행정 혁신에 본격 착수했다고 5일 밝혔다.

전북교육청은 천호성 교육감 공약인 'AI 에이전트 기반 업무혁신'을 체계적으로 추진하기 위해 'AI 활용 교육행정 업무 혁신 실무 추진단(TF)'을 구성하고 이날 창조나래 회의실에서 첫 협의회를 개최했다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.05 lbs0964@newspim.com

실무 추진단은 교육전문직과 교원 교육행정직 전산직 등 실무 경험과 전문성을 갖춘 교직원 13명으로 구성됐으며 교육행정 전반의 AI 전환(AX)을 체계적으로 이끄는 컨트롤타워 역할을 맡는다.

추진단은 현장 의견을 수렴하고 전문가 협업을 통해 현장 맞춤형 AI 서비스 기획부터 보안과 기술성 검증까지 전 과정을 지원한다.

주요 과제는 AI 활용 교육행정 업무 자동화 AI 통합 플랫폼 구축 현장 검증 및 피드백 등이다. 업무 자동화는 단순 반복 행정업무 가운데 AI와 RPA 적용 효과가 높은 과제를 선정해 3개년 중장기 로드맵에 따라 확대 추진한다.

AI 통합 플랫폼은 교육 현장의 반복 민원과 고충 사항을 분석해 교직원이 쉽게 활용할 수 있는 전북형 AI 지원 모델을 개발하고 시범 서비스는 학교와 부서에 우선 적용해 효과를 검증할 계획이다.

천호성 교육감은 "현장 교직원들이 직접 참여하는 실무 추진단을 통해 교육 현장의 애로사항을 정확히 해결하는 실질적인 AI 시스템을 구축하겠다"며 "반복 업무 자동화와 디지털 전환으로 교직원이 교육 본연의 활동에 집중할 수 있는 스마트 교육행정 환경을 정착시키겠다"고 말했다.

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