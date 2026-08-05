고창군, 농촌공간 재구조화...권역별 특화성장 기반 마련

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026~2035년 기본계획 수립, 주민공청회 180여명 의견 수렴

3대 권역 특화 육성, 생태관광·산업일자리·농업식품 중심 발전 전략

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 미래 10년을 내다본 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획을 마련하고 주민공청회를 통해 지역 의견 수렴에 나섰다고 5일 밝혔다.

군에 따르면 지난달 29일 동리국악당에서 지역주민과 기관·사회단체, 관계기관 관계자 등 180여 명이 참석한 가운데 '고창군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)' 주민공청회를 개최했다.

고창군 농촌공간 기본계획(안)[사진=고창군] 2026.08.05 gojongwin@newspim.com

이번 기본계획은 고령화와 인구감소에 따른 농촌소멸 위기에 대응하기 위한 2026년부터 2035년까지의 중장기 청사진으로, '글로컬 농촌 고창(K농촌공간의 기준을 고창이 만든다)'을 비전으로 제시했다.

군은 지역별 특화성장 거점을 조성하고 경제 순환구조를 구축해 지속가능한 농촌 발전 기반을 마련한다는 계획이다.

이를 위해 농촌재생활성화 지역을 서북부 생태관광 중심권역, 북동부 산업·일자리 중심권역, 서남부 농업·식품 중심권역 등 3개 권역으로 구분해 특성에 맞는 발전 전략을 추진한다.

대표적으로 고창읍 농촌특화지구 후보사업으로는 전북대 고창캠퍼스 인근 대규모 축사 철거를 포함한 농촌공간정비사업, 고인돌유적지 인근 세계유산 역사·문화경관벨트 조성, 전봉준 장군 생가 일원 역사체험형 농촌융복합거점 조성 등이 제시됐다.

군은 공청회에서 제시된 의견을 반영하고 농촌공간 정책심의회 심의 등 후속 행정절차를 거쳐 기본계획을 최종 확정할 방침이다.

심덕섭 고창군수는 "주민공청회에서 제시된 다양한 의견을 적극 검토해 군민이 공감하는 기본계획을 수립하고 고창군 농촌공간의 혁신적인 변화 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com