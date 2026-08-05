시화병원, 일본 간호전문학교 간호학생 초청 연수 프로그램 성료

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후쿠오카 간호학생과 관계자 52명 화성의과학대학교 간호학과 방문하고 시화병원 의료서비스 운영 체계 살펴

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 시화병원은 지난 4일 일본 후쿠오카의사회 간호전문학교 간호학생과 관계자 52명을 초청해 화성의과학대학교와 연계한 의료·간호 연수 프로그램을 진행했다고 5일 밝혔다.

팸투어 후 기념촬영 모습. [사진=시화병원]

이번 팸투어는 한국의 선진 간호교육과 환자 중심 의료시스템을 체험하고 양국 의료·간호 분야의 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

방문단은 화성의과학대학교 간호학과를 방문해 최신 실습시설과 교육환경을 견학하고 재학생들과 교류하는 시간을 가졌다.

이어 시화병원에서는 국제진료센터 소개와 간호교육팀이 진행한 심폐소생술(CPR) 교육, 의료진 및 현직 간호사와의 질의응답을 통해 한국 의료현장을 이해하고 의료서비스 운영 체계를 살펴봤다.

또 외국인 전용 병동 등 주요 시설을 둘러보며 국제진료 운영 시스템과 환자 중심 의료서비스를 확인하는 시간을 가졌다.

학생들은 한국의 간호교육과 의료 현장을 직접 경험하며 양국 의료·간호 분야의 이해를 넓히는 뜻깊은 시간을 보냈다.

강승일 병원장은 "이번 연수 프로그램이 일본 간호학생들에게 한국 의료와 간호교육을 이해하는 의미 있는 계기가 됐를 바란다"며 "앞으로도 해외 교육기관과의 지속적인 교류를 통해 국제 의료 네트워크를 확대하고 글로벌 의료협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com