복지부, 노인일자리 안전전담인력 613명 신규 배치

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노인일자리 표준 안전관리 모형 수립 추진

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노인일자리 참여자가 더욱 안전한 환경에서 활동하도록 돕는 안전전담인력 613명이 배치됐다.

4일 보건복지부에 따르면 올해 신규 배치되는 안전전담인력 613명은 수행기관과 지방정부에 배치되어 노인일자리 전반의 안전관리 업무를 담당한다.

노인일자리 사업은 참여 규모와 활동 분야가 확대되면서 현장 안전관리의 중요성이 더욱 커지고 있다.

복지부는 참여자의 안전을 최우선 가치로 두고, 현장의 위험요인을 사전에 예방하고 안전사고를 줄이기 위한 안전관리체계를 단계적으로 구축했다.

노인일자리 현장의 안전관리 수준을 높이기 위해 사업 참여 기관에 안전 관련 법령 이행 지원, 위험요인 점검·개선, 종사자 안전교육 등을 지원하는 사업도 확대한다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

복지부는 지난해 기관 100곳을 대상으로 시범사업을 실시해 노인일자리 현장의 유해·위험요인 3395건을 개선했다. 올해는 지난해 사업 참여기관 100곳과 신규 기관 100곳 총 200곳의 안전보건관리를 이어간다.

안전보건관리 지원사업은 위험성평가를 통해 활동 과정에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 개선하고, 안전관리체계를 구축하도록 지원하는 방식으로 이뤄진다.

종사자를 대상으로 안전관리 교육과 컨설팅을 제공해 현장 대응 역량도 강화한다. 우수기관은 안전환경개선지원금을 지원받아 보호장비 확충, 안전시설 개선 등을 추진할 수 있다.

올해부터는 안전보건관리 지원사업에 참여하는 기관 중 167곳 대상으로 노인일자리 사업안전등급제 시범사업도 운영한다.

사업안전등급제는 안전역량·안전수준·안전성과를 종합적으로 평가해 현장의 안전관리 수준을 진단하는 제도로, 우수기관에는 혜택을 부여해 자율적 안전관리 참여를 유도하도록 설계됐다.

향후 복지부는 안전전담인력을 확대하고 안전관리 지원사업과 사업안전등급제를 통해 축적되는 현장 사례와 안전관리 데이터를 분석해 노인일자리 사업 특성에 맞는 표준 안전관리모형도 마련할 계획이다.

최봉근 노인정책관은 "노인일자리 참여자의 안전은 양질의 노인일자리 사업을 뒷받침하는 가장 중요한 기반이다"라며 "안전전담인력 배치와 수행기관 안전관리 지원을 통해 현장의 위험요인을 선제적으로 예방하고, 어르신들이 안심하고 활동할 수 있는 안전한 노인일자리 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com