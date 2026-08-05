남해군, 농업가뭄 대응 위한 긴급 용수공급…예비비 활용 피해 최소화

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급수차 운영 피해 지역 지원

농업 현장 점검·대응 체계 가동

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 지속되는 폭염과 강수 부족으로 장기화한 농업가뭄에 대응해 긴급 용수공급에 나섰다.

군은 연일 계속되는 폭염과 강수량 부족으로 농업가뭄이 장기화됨에 따라 예비비를 긴급 확보하고 농작물 피해 최소화를 위한 긴급 용수공급 대책을 추진하고 있다고 5일 밝혔다.

경남 남해군이 예비비를 긴급 확보하고 급수차를 투입하는 등 농작물 피해 최소화를 위한 긴급 용수공급 대책을 추진하고 있다.[사진=남해군]2026.08.05

군에 따르면 최근 이어진 고온 현상과 강수량 부족으로 논과 밭작물의 생육 부진과 고사 우려가 커지고 있으며 일부 지역에서는 농업용수 부족으로 영농에 어려움을 겪고 있다. 이에 남해군은 읍·면별 용수 부족 지역과 피해 우려 지역을 신속히 파악하고 현장 중심의 대응 체계를 가동했다.

군은 긴급 예비비를 활용해 급수차를 운영하면서 농업용수 공급이 특히 어려운 지역부터 우선 지원을 실시하고 있다. 용수 부족과 농작물 피해 상황은 지속적으로 모니터링하며 필요할 경우 급수차를 추가 투입하는 등 지원을 확대할 계획이다.

가뭄 상황과 저수율, 농업 현장 여건도 수시로 점검해 추가 대책이 필요한 지역에는 급수 지원을 강화하기로 했다.

읍·면과 긴밀한 협조체계를 유지하며 가뭄 피해 현황을 상시 파악하고, 기상 상황과 농업 현장을 고려해 관정 개발, 양수 장비 확충 등 중·장기 물 확보 방안도 함께 검토하고 있다.

정부와 농어촌공사 등이 추진 중인 하천수 양수, 저수지 저류, 급수 대책비 지원 등 광역 가뭄대책과도 연계해 지역 농업인의 피해를 최소화한다는 계획이다.

정만식 건설교통과장은 "폭염과 가뭄으로 농업인의 어려움이 커지고 있는 만큼 예비비를 신속히 투입해 긴급 용수공급에 총력을 다하고 있다"며 "농작물 피해를 최소화할 수 있도록 가용 행정력을 총동원하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com