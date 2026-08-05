수원시, 공원 정보 한눈에...공원 통합 온라인 홈페이지 '수원의 공원' 개설

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 5일 공원 통합 홈페이지 '수원의 공원'을 개설했다
- '수원의 공원'은 위치·시설·이용 정보를 제공하는 시민 맞춤형 온라인 공간이다
- 테마별 공원 정보로 나들이·산책·휴식 목적에 맞는 공원을 쉽게 찾을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 공원 정보를 쉽고 편리하게 확인할 수 있는 공원 통합 홈페이지 '수원의 공원'을 개설했다고 5일 밝혔다.
'수원의 공원'은 수원 곳곳에 조성된 공원녹지의 위치와 시설, 이용 정보를 한곳에 모은 시민 맞춤형 온라인 공간이다.
'수원의 공원'에서 가까운 공원을 찾고 공원별 특색과 이용 정보를 확인한 후 나들이·산책·휴식 목적에 맞는 공간을 편리하게 선택할 수 있다. 홈페이지는 ▲공원녹지 안내▲주요 시설▲테마별 공원▲참여·예약▲소식·자료 등으로 구성됐다.
수원의 대표 공원부터 생활권 주변 공원까지 다양한 공간 정보와 공원 이용에 필요한 소식을 제공한다. '테마별 공원'에서는 이용 목적에 맞는 공원 정보를 제공한다.
광교호수공원, 만석공원, 서호공원 등 수원의 대표 공원을 비롯해 가족 나들이, 산책, 휴식 등 상황에 적합한 공원을 쉽게 찾을 수 있다.
수원시 관계자는 "수원의 공원이 수원의 다양한 공원을 새롭게 발견하고 편리하게 이용하는 유용한 안내 창구가 되길 바란다"며 "시민들이 필요한 공원 정보를 쉽고 정확하게 확인할 수 있도록 콘텐츠를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com