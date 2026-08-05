수원시, 공원 정보 한눈에...공원 통합 온라인 홈페이지 '수원의 공원' 개설

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수원의 대표 공원부터 생활권 주변 공원까지 다양한 공간 정보와 공원 이용에 필요한 소식 제공

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 공원 정보를 쉽고 편리하게 확인할 수 있는 공원 통합 홈페이지 '수원의 공원'을 개설했다고 5일 밝혔다.

'수원의 공원' 홈페이지 이미지. [사진=수원시]

'수원의 공원'은 수원 곳곳에 조성된 공원녹지의 위치와 시설, 이용 정보를 한곳에 모은 시민 맞춤형 온라인 공간이다.

'수원의 공원'에서 가까운 공원을 찾고 공원별 특색과 이용 정보를 확인한 후 나들이·산책·휴식 목적에 맞는 공간을 편리하게 선택할 수 있다. 홈페이지는 ▲공원녹지 안내▲주요 시설▲테마별 공원▲참여·예약▲소식·자료 등으로 구성됐다.

수원의 대표 공원부터 생활권 주변 공원까지 다양한 공간 정보와 공원 이용에 필요한 소식을 제공한다. '테마별 공원'에서는 이용 목적에 맞는 공원 정보를 제공한다.

광교호수공원, 만석공원, 서호공원 등 수원의 대표 공원을 비롯해 가족 나들이, 산책, 휴식 등 상황에 적합한 공원을 쉽게 찾을 수 있다.

수원시 관계자는 "수원의 공원이 수원의 다양한 공원을 새롭게 발견하고 편리하게 이용하는 유용한 안내 창구가 되길 바란다"며 "시민들이 필요한 공원 정보를 쉽고 정확하게 확인할 수 있도록 콘텐츠를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com