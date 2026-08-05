나홍진 '호프', 해외 개봉 본격화…북미·유럽 등 상영 확정

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대만 9월 4일·북미 9월 9일 개봉

200여 개 국가·권역 선판매

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 나홍진 감독의 영화 '호프(HOPE)'가 해외 개봉 일정을 확정하고 글로벌 상영에 나선다고 5일 밝혔다.

[사진=에피소드컴퍼니]

'호프'는 오는 9월 4일 대만에서 개봉한 뒤 9일 북미 개봉을 시작으로 캐나다, 호주, 영국, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스페인, 홍콩, 일본, 베트남, 싱가포르, 라틴아메리카 등에서 순차적으로 상영될 예정이다.

영화는 앞서 전 세계 200여 개 국가와 권역에 선판매됐다. 북미를 포함한 영미권 배급은 네온(NEON)이 맡았으며, 무비(MUBI), 포커스 피처스/UPI 프랑스, 소니 픽처스 글로벌 월드와이드 애퀴지션스 등도 해외 배급에 참여한다.

북미 개봉을 앞두고 열린 로스앤젤레스(LA)와 뉴욕 프리미어 시사회 이후 해외 매체들의 평가도 이어졌다. 영화 전문 매체 인디와이어(IndieWire)는 최종 편집본에 대해 "칸영화제 상영본보다 이야기의 흐름이 한층 자연스러워졌다"고 평가했다.

'호프'는 비무장지대(DMZ) 인근 호포항 출장소장 범석이 마을 주민들로부터 호랑이 출현 소식을 들은 뒤 예상치 못한 사건과 마주하게 되는 이야기를 담은 작품이다.

현재 전국 극장에서 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com