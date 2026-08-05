익산시, 스마트보안등 구축...IoT 기반 생활안전 인프라 확대

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관광지·학교 주변·농촌 골목길 100개소 설치, 야간 보행환경 개선

태양광·LoRa 통신망 연계, 실시간 원격관리로 안전서비스 효율성 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 관광지와 학교 주변, 농촌 골목길 등 야간 보행 취약지역 100곳에 스마트보안등 설치를 완료하고 본격적인 운영에 들어간다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부 스마트빌리지 보급·확산 공모사업의 하나로 야간 보행환경을 개선하고 범죄와 안전사고를 예방하기 위해 추진됐다.

스마트보안등으로 안전한 밤길 만든다[사진=익산시] 2026.08.05 lbs0964@newspim.com

특히 생활기반시설이 부족한 농촌과 외곽지역까지 스마트 안전서비스를 확대해 지역 간 안전 격차 해소에도 힘을 쏟았다.

스마트보안등은 태양광 에너지를 활용하는 친환경 센서 조명시설로 주변 밝기를 자동 감지해 점등된다. 전력 공급이 어려운 지역에도 설치할 수 있어 안정적인 조명 서비스를 제공하고 에너지 사용량과 유지관리 비용 절감 효과도 기대된다.

또 익산시가 구축한 저전력·장거리 무선통신망인 로라(LoRa)와 연계한 사물인터넷(IoT) 기반 시설로 운영돼 보안등 작동 상태와 이상 유무를 실시간 원격 관리할 수 있다. 이를 통해 장애 발생 시 신속한 점검과 유지보수가 가능하다.

시는 이번 사업으로 관광지와 생활권 주변의 보행환경을 개선해 시민과 방문객 모두가 안심하고 이동할 수 있는 환경을 조성하고 스마트보안등과 LoRa 통신망, 운영 서버를 연계해 시설물 관리 효율성도 높일 계획이다.

아울러 다양한 사물인터넷(IoT) 기반 생활안전서비스를 지속적으로 확대해 시민이 체감하는 스마트도시 기반 구축에 나설 방침이다.

이미영 스마트정보과장은 "스마트보안등은 단순한 조명시설을 넘어 첨단 정보통신기술을 활용한 스마트 안전서비스"라고 말했다.

lbs0964@newspim.com