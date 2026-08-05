"AI와 사랑이 가능할까?"…'기이안 연애', 몽환적 포스터 베일 벗었다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 새 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'가 인간과 AI의 연애를 본격적으로 그려낼 공식 포스터를 공개했다.

오는 20일 목요일 밤 9시 첫 방송되는 SBS '기이안 연애'는 인간 대표 출연자들이 AI 파트너와 직접 데이트하며 겪는 감정의 변화를 관찰하는 국내 최초 AI 연애 서바이벌 프로그램이다. AI와 연애 리얼리티를 결합해 "상대가 AI여도 사랑이라는 감정이 가능할까?"라는 질문을 던진다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기이안연애 포스터. [사진=SBS] 2026.08.05 moonddo00@newspim.com

공개된 포스터는 스마트 기기를 연상시키는 세 개의 투명한 화면과 충전 케이블을 중심으로 구성됐다. 푸른빛과 분홍빛이 교차하는 몽환적인 색감은 현실과 가상의 경계가 흐려지는 프로그램의 독특한 세계관인듯 방송의 기대감을 자아낸다. 각 화면에는 'AI와 사랑이 가능할까요?'라는 문구가 나뉘어 배치되었고 AI를 향해 손을 내미는 장면과 인간과 AI가 서로 마주 보는 모습은 출연자들이 앞으로 경험하게 될 낯선 관계와 감정의 변화를 예고한다. 충전 케이블로 연결된 화면은 기술을 매개로 인간과 AI가 관계를 맺는다는 프로그램의 핵심 설정을 직관적으로 담아냈다.

기안84와 장도연, 이유비는 AI 파트너와 데이트하고 일상을 함께 보내며 설렘과 호감, 질투와 혼란, 후회 등 예측하지 못했던 감정의 순간들을 마주한다. 단순한 AI 체험을 넘어 AI 파트너가 인간의 선택과 생활, 감정에 어떤 영향을 미치는지를 생생하게 보여줄 예정이다.

스튜디오에서는 장도연과 강남, 이준이 출연자들의 AI 연애 과정을 함께 지켜본다. AI 연애에 직접 참여한 장도연은 자신의 경험을 바탕으로 당시 느낀 감정을 전하고, 강남과 이준은 서로 다른 시선으로 출연자들의 관계를 분석하며 예측 불가능한 MC 케미를 선보인다.

제작진은 "AI가 인간의 모든 능력을 빠르게 따라잡고 있는 요즘, 과연 '사랑'까지 가능한 것인지 질문을 던지고 싶었다"며 "인간 대표 출연자들이 AI 파트너와 직접 데이트하며 겪는 설렘과 호감, 질투와 혼란 등 감정의 변화를 통해 관계의 영역에서 드러나는 AI의 가능성과 한계를 실험하고자 했다"고 밝혔다.

현실과 판타지를 넘나드는 AI 연애 실험 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'는 20일 목요일 밤 9시 첫 방송된다.

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