익산시, 청년도전지원 강화...청년친화도시 실현

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수료 41명·취업 13명 성과, 현재 63명 참여…409억 원 청년정책 연계

AI 취업교육·11개 기관 협력체계 구축, 진로·심리회복·지역 정착 지원

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 청년도전지원사업을 통해 청년들의 자신감 회복과 사회 진출을 지원하며 올해 41명이 과정을 수료하고 13명이 취업에 성공했다고 5일 밝혔다.

현재 63명이 참여 중인 청년도전지원사업은 구직 단념이나 학업 중단 등으로 사회적 고립을 겪는 청년을 대상으로 진로 탐색과 역량 강화, 심리 회복 등을 종합 지원하는 맞춤형 프로그램이다.

청년 네트워킹데이[사진=익산시]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

익산시는 청년친화도시 조성을 위해 일자리, 주거, 복지 등 5개 분야 82개 청년정책에 총 409억 원을 투입하고 있으며 청년도전지원사업도 청년의 자립과 취업, 지역 정착을 지원하는 핵심 사업으로 추진하고 있다.

시는 올해 사업의 실효성을 높이기 위해 실무 중심 교육을 확대하고 유관기관 협력체계를 강화했다. 인공지능(AI) 활용 교육을 새롭게 도입해 구직서류 작성과 면접 준비를 지원하며 디지털 활용 역량과 취업 경쟁력을 높이고 있다.

또 익산의 역사와 문화, 관광자원을 체험하는 지역 연계 프로그램을 운영해 청년들의 지역 이해와 소속감을 높이고 안정적인 지역 정착을 지원하고 있다.

지난달 열린 청년지원기관 간담회에는 고용노동부 익산지청과 익산고용센터, 지역 대학, 청년 지원기관 등 11개 기관이 참여해 국민취업지원제도와 직업훈련, 창업 지원 등을 연계하는 협력 방안을 논의했다.

이와 함께 청년 간 교류를 확대하는 '네트워킹 데이'를 운영해 참여자들이 경험을 공유하고 사회적 고립감을 해소하며 공동체 의식을 키울 수 있도록 돕고 있다.

유은미 청년일자리과장은 "청년도전지원사업은 취업 교육을 넘어 청년들이 자신을 이해하고 새로운 삶의 방향을 찾도록 돕는 과정"이라며 "앞으로도 다양한 프로그램과 유관기관 협력을 통해 청년들의 자립 역량을 높이고 안정적인 사회 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com