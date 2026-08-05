산청군, 가뭄 대응 주요 수자원 시설 점검…농업용수 공급 안정화

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저수 및 정수시설 가동 현황 확인

상시 모니터링 및 용수 확보 계획

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 폭염과 강수량 부족으로 인한 가뭄 속에서 생활·농업용수 부족 사태를 막기 위해 정수장·배수지·저수지 등 주요 수자원 시설 점검과 용수 공급 관리에 박차를 가하고 있다.

군은 가뭄 장기화에 대비해 주요 수자원 시설을 대상으로 현장 점검을 이어가며 생활용수와 농업용수 공급 체계를 집중 관리하고 있다고 5일 밝혔다.

성흥택 경남 산청군 부군수가 관계자들과 함께 외고저수지를 점검하고 있다.[사진=산청군]2026.08.05

군은 최근 부군수를 비롯한 점검반을 구성해 산청생초통합정수장과 둔철배수지, 외고저수지를 차례로 방문해 취수·정수·저수 시설 운영 실태와 용수 확보 상황을 세밀하게 확인했다.

산청생초통합정수장에서는 취수 및 정수시설 가동 현황과 비상급수 체계를 점검해 만일의 상황에 대비한 공급 가능 여부를 확인했다. 둔철배수지에서는 저수량과 급수시설 관리 상태를 살펴 공급 중단 우려가 없는지 점검했다.

외고저수지에서는 현재 저수율과 농업용수 공급 여건을 중심으로 가뭄 대응 상황을 종합적으로 확인했다. 군은 저수 상황에 따라 농업용수 공급 계획을 조정하는 방안도 함께 검토했다.

산청군은 앞으로도 저수율과 기상 여건을 상시 모니터링하고, 가뭄이 장기화될 경우 단계별 대응계획에 따라 추가 용수 확보, 비상급수 지원 등 필요한 조치를 신속히 추진한다는 방침이다.

주요 수자원 시설에 대한 상시 점검과 예방 중심의 안전관리 체계를 강화해 생활용수와 농업용수를 안정적으로 공급하고 군민 불편을 최소화한다는 계획이다.



m25322532@newspim.com