군산북페어, 규모 확대·콘텐츠 다변화...전국 도서문화축제 도약

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8월 28~30일 3일간 개최, 건축포럼·북마켓·만화당 신규 운영

참여팀 204개로 확대, 해외 11팀·진(Zine)·군산빌리지 콘텐츠 강화

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 오는 28~30일 열리는 '군산북페어 2026'를 행사 기간과 규모를 확대하고 다채로운 콘텐츠를 더해 전국 대표 도서문화축제로 선보인다고 5일 밝혔다.

올해 군산북페어는 기존 2일에서 3일로 행사 기간을 늘리고 개최 장소도 군산회관과 말랭이마을 이야기마당으로 확대해 운영된다.

지난해 군산북페어 모습[사진=군산시]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

행사 첫날인 28일에는 건축 포럼이 열리며 29일부터 30일까지는 전국 독자와 창작자가 함께하는 대규모 북마켓이 펼쳐진다. 지난해 전국 2030 독서가와 출판인들의 호응을 얻은 군산북페어는 올해 북마켓 참여 규모를 지난해 140팀에서 204팀으로 확대했다.

국내외 창작자와 독립출판사, 동네책방이 참여해 다양한 독서문화를 선보이고 창작자와 독자가 직접 소통하는 토크 프로그램도 운영된다.

군산회관에서는 일본, 인도네시아, 중국 등 해외 11개 팀을 포함한 국내외 창작자들이 참여하는 북마켓이 열리며 독립출판 분야인 '진(Zine)' 콘텐츠를 새롭게 확대했다.

또 지역 출판사와 동네책방이 함께하는 '군산빌리지'를 강화해 지역 출판문화의 경쟁력을 소개할 예정이다.북디자이너 전시와 텍스트 뷔페, 만화 전시, 진(Zine) 전시 등 다양한 전시 프로그램도 마련돼 방문객들에게 풍성한 볼거리를 제공한다.

말랭이마을 이야기마당에서는 올해 처음 선보이는 '만화당'이 운영된다. 국내 19팀과 대만 1팀의 만화 창작자가 참여해 독립만화를 소개하며 말랭이마을의 레트로 감성과 어우러진 색다른 문화 체험을 선사할 예정이다.

도서관관리과 관계자는 "건축 포럼과 북마켓을 비롯해 참여팀을 200팀 이상으로 확대하고 만화당과 진, 군산빌리지 등 다양한 콘텐츠를 준비했다"며 "방문객들에게 깊이와 즐거움을 모두 담은 특별한 경험을 제공하겠다"고 말했다.

한편 군산북페어 포럼과 토크 프로그램, 북마켓 참여사 라인업 등 세부 일정은 개막 전 공식 누리집을 통해 공개될 예정이다.

lbs0964@newspim.com