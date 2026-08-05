용인특례시, 여름철 레지오넬라증 예방 검사 실시

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 처인·기흥·수지구보건소를 중심으로 12일까지 여름철 레지오넬라증 예방을 위한 환경 검사를 진행한다고 5일 밝혔다.

레지오넬라균 검사를 위해 채수하는 모습.[사진=용인시]

검사 대상은 종합병원, 요양병원, 노인복지시설 등 다중이용시설 18곳으로 시설 내 냉각탑수와 급수시설을 중심으로 레지오넬라균 검출 여부와 시설 관리 상태를 점검한다.

보건소는 검사 결과 레지오넬라균이 검출된 시설에 대해 즉시 소독과 환경 개선 조치를 시행하고 이후 재검사를 통해 관리 기준 준수 여부를 확인할 방침이다.

또한 각 시설 관리자에게 급수시설과 냉각탑의 정기적인 청소·소독, 적정 수온 유지 등 예방 수칙을 안내해 레지오넬라균 증식을 사전에 차단할 수 있도록 관리할 계획이다.

레지오넬라증은 제3급 법정감염병으로 사람 간 전파는 되지 않으며 주로 냉각탑과 샤워기, 수도꼭지 등 급수시설에서 증식한 레지오넬라균에 오염된 물이 미세 물방울 형태로 공기 중에 퍼져 호흡기를 통해 감염된다.

감염 시 고열, 기침, 근육통 등의 증상이 나타나고 면역력이 약한 노약자의 경우 폐농양, 호흡 부전, 신부전 등 치명적인 합병증으로 악화할 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

보건소 관계자는 "레지오넬라증은 시설 내 급수시설을 철저히 관리하면 충분히 예방할 수 있는 감염병"이라며 "정기적인 환경 검사와 예방 관리를 통해 시민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com