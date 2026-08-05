전주시 '전주사랑콜' 이용 활성화 현장 홍보 강화

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전주역 캠페인 연계 신규 가입 확대, 디지털 취약계층 1대1 설치 지원 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 여름 휴가철과 전주가맥축제 기간을 맞아 지역 공공택시 호출 플랫폼인 '전주사랑콜' 이용 활성화를 위한 현장 중심 홍보를 확대한다고 5일 밝혔다.

시는 오는 6~8일 전북대학교 복합경기장 일원에서 열리는 '2026 전주가맥축제'에서 전주사랑콜 홍보부스를 운영하며 시민과 관광객을 대상으로 집중 홍보에 나선다.

전주시가 '전주사랑콜' 현장 홍보에 박차를 가하고 있다.[사진=전주시]2026.08.05 lbs0964@newspim.com

축제장에서는 음주 방문객의 안전한 귀가를 지원하기 위해 전주사랑콜 이용을 안내하고, 현장 신규 가입자를 대상으로 룰렛 이벤트를 진행해 택시 할인쿠폰 등 다양한 경품을 제공할 계획이다.

이에 앞서 시는 지난달 31일 전주역 광장에서 KTX 이용객과 여름철 피서객, 시민을 대상으로 전주사랑콜 신규 가입 유치 캠페인을 실시했다.

당시 현장에서는 무더위에 대비한 얼음물과 QR코드가 담긴 홍보 부채를 배부하며 앱 설치와 신규 가입을 유도했으며 디지털 취약계층인 노년층을 위해 1대1로 앱 설치와 본인인증 절차도 지원했다.

전주시 관계자는 "전주역 홍보를 통해 시민과 관광객의 높은 관심을 확인했다"며 "가맥축제에서도 많은 이용객이 전주사랑콜에 가입해 안전하고 편리하게 서비스를 이용하길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 현장 홍보를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com