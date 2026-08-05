사천문화재단, 제7회 실버가요제 참가자 모집…건전한 여가문화 조성

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전국 60세 이상 참가자 15팀 선발

무료 관람과 경품 시민 참여 유도

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 실버세대의 무대 경험을 넓히기 위한 '제7회 사천전국실버가요제'가 오는 10월 본선을 앞두고 전국 60세 이상 참가자를 모집한다.

경남 사천문화재단은 실버세대의 건전한 여가문화와 문화예술 향유 기회 확대를 위해 '제7회 사천전국실버가요제'를 개최한다고 5일 밝혔다.

'제7회 사천전국실버가요제' 안내 포스터​[사진=사천문화재단]2026.08.05

가요제는 대한민국 우주항공수도를 표방하는 사천에서 열리는 전국 규모 행사로 60세 이상 어르신들의 노래 실력과 열정을 무대에서 선보이는 경연으로 진행된다.

참가 자격은 1966년 9월 12일 이전 출생자로 지역 제한 없이 전국 누구나 지원할 수 있다. 예선은 9월 12일 토요일 오전 10시부터 오후 5시까지 사천시문화예술회관 소공연장에서 열며, 본선에 나설 15팀 내외를 선발한다.

참가 신청은 다음달 12일 오후 2시까지 전화 또는 현장 접수로 받는다. 예선 참가자는 본인 확인을 위해 신분증을 지참해야 한다.

본선 경연은 10월 3일 토요일 오후 7시 사천시문화예술회관 대공연장에서 진행된다. 본선 무대에는 예선을 통과한 참가자들이 출연하며, 가수 김수찬과 한봄이 축하공연을 선보인다.

관람객을 위한 경품 행사도 마련했다. 냉장고, 세탁기, TV, 청소기 등 생활가전을 포함한 경품 추첨이 진행돼 공연장을 찾은 시민과 관람객에게 부가적인 즐길 거리를 제공한다.

총상금은 600만 원이다. 대상 300만 원, 금상 150만 원, 은상 70만 원, 장려상 2명 각 30만 원, 인기상 20만 원이 수여된다.

본선 공연은 무료로 관람할 수 있다. 입장은 9월 16일 오전 10시부터 사천문화재단 홈페이지 또는 전화 예약을 통해 선착순으로 이뤄진다.

사천문화재단 관계자는 "사천전국실버가요제가 매년 전국 각지 참가자와 관람객이 찾는 행사로 자리 잡고 있다"며 "실버세대의 문화예술 참여 기회를 넓히고 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램을 이어가 전국을 대표하는 실버가요제로 발전시키겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com