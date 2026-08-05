'스타벅스 가야지' 선창 배재고 야구부 2명 중징계

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교내 징계...구호 따라 외친 10여 명에는 경징계

코치 4명 직무정치 조치, 현재 수석코치 직무정지

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울 배재고등학교가 광주제일고 야구부를 향해 5·18 민주화운동을 폄훼하는 구호를 외친 야구부 학생들에 대해 교내 징계를 내린 것으로 확인됐다.

5일 교육계에 따르면 배재고는 최근 학생생활위원회를 열어 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 '스타벅스 가야지' 등 구호를 선창한 학생 2명에게 교내 중징계를 내린 것으로 전해졌다.

광주 제일고·서울 배재고 야구부 학생 선수들이 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 국립5·18민주묘지에서 참배하고 있다. 이날 방문에는 교장과 교직원, 학부모 등 80여명이 참석했다. [사진 = 뉴스핌DB]

해당 구호를 따라 외친 학생 10명은 경징계를 받은 것으로 알려졌다.

서울시교육청은 이날 "학교 내에서 징계와 교육이 이루어진 것으로 보고 받았다"며 "학생 개개인이 특정될 우려가 있어 구체적인 징계 수위를 공개하기는 어렵다"고 밝혔다.

지도자들에 대한 조치도 이뤄졌다. 서울시교육청은 "사건 이후 학교가 수석코치를 포함한 야구부 코치 4명에게 직무정지 조치를 했고 현재는 수석코치만 직무정지 상태"라고 설명했다.

앞서 배재고 야구부 학생 일부는 지난 6월 29일 서울 목동야구장에서 열린 광주제일고와의 청룡기 경기에서 광주제일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크 데이" 등의 구호를 외쳐 논란을 빚었다.

논란이 확산되자 배재고 야구부원 36명 전원은 광주제일고를 직접 찾아 사과하고 국립 5·18 민주묘지를 참배했다.

대한체육회 스포츠공정위원회는 선수들의 사과와 참배 등의 점을 고려해 당초 6개월 출전 정지 처분을 1개월 출전 정지로 감경한 바 있다.

hyeng0@newspim.com