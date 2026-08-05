남양주시, 지역 맛집 및 명소 홍보 위한 인스타그램 '여기가게' 채널 개설

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지역 맛집·카페·명소 등 상권 정보를 한눈에 볼 수 있는 공식 인스타그램 채널 '남양주시 여기 가게'를 개설하고 본격 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

남양주시의 공식 SNS 인스타그램 '여기 가게' 개설 포스터. [사진=남양주시]

시에 따르면 '남양주시 여기 가게'는 남양주시가 직접 발굴한 지역 상권 정보를 시민에게 제공하고 관내 소상공인에게는 온라인 홍보 기회를 제공하는 소통 플랫폼이다.

채널에서는 지역별 맛집 추천, 가볼 만한 카페와 명소 소개, 상권별 행사·이벤트 안내 등 생활 밀착형 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이라고 밝혔다.

남양주시는 채널 개설을 기념해 오는 20일까지 인스타그램 팔로우 이벤트를 진행한다. 참여를 원하는 시민은 인스타그램에서 '남양주시 여기 가게' 계정을 팔로우한 뒤 추천하고 싶은 우리 동네 가게를 이벤트 게시물 댓글로 남기면 된다.

시는 참여자 중 추첨을 통해 선정된 당첨자에게 소정의 경품을 지급할 계획이며 당첨자는 8월 24일 같은 채널을 통해 발표된다. 이벤트 참여 방법, 당첨자 발표 등 자세한 사항은 인스타그램 '남양주시 여기 가게' 채널이나 남양주시청 지역경제과 상권지원센터팀을 통해 확인할 수 있다.

박미경 남양주시 지역경제과장은 "해당 채널이 시민과 소상공인을 이어주는 실질적인 지역 상권 플랫폼으로 자리 잡아 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com