'임시 감독' 한국축구 대표팀, 9월 에콰도르·우루과이와 평가전

10월까지 4연전 상대 확정…개최 장소·킥오프 시간 추후 발표

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 대표팀의 9~10월 A매치 평가전 대진이 완성됐다. 남미 강호들을 안방으로 불러들여 전력을 점검한다.

대한축구협회는 5일 "국가대표팀이 오는 9월 국내에서 열리는 친선경기에서 남미의 에콰도르, 우루과이를 상대한다"고 밝혔다. 대표팀은 추석 연휴 직전인 9월 24일 에콰도르, 28일 우루과이와 맞붙는다. 이어 10월 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄과 격돌한다. 경기 장소와 킥오프 시간은 협의를 거쳐 추후 발표할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026.08.05 psoq1337@newspim.com

2026 북중미 월드컵 이후 홍명보 감독이 사퇴한 대표팀은 이번 평가전 4연전을 임시 감독 체제로 치른다.

9월 첫 상대인 에콰도르는 FIFA 랭킹 25위로 한국(32위)보다 높다. 북중미 월드컵 남미예선 18경기에서 단 5실점만 내주는 짜임새 있는 수비로 2위를 기록, 본선에 올랐다. 월드컵 조별리그에서는 독일을 제압하고 32강에 진출했으나 개최국 멕시코에 패해 대회를 마쳤다. 한국과의 역대 전적은 1승 1패다. 가장 최근 대결인 2010년 5월 친선경기에서는 한국이 2-0으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2023년 3월 우루과이와 친선경기 모습. [사진=KFA] 2026.08.05 psoq1337@newspim.com

이어 맞붙는 우루과이(20위)는 전통의 남미 강호다. 북중미 월드컵에서는 스페인, 카보베르데에 밀려 조별리그 3위로 32강 진출에 실패했다. 한국은 우루과이와의 상대 전적에서 1승 2무 7패로 절대 열세다. 월드컵 본선 맞대결에서도 1무 2패로 승리가 없다. 가장 최근 맞대결인 2023년 3월 서울 친선경기에서도 황인범의 동점골이 터졌으나 1-2로 패했다.



◆ 남자 축구국가대표팀 친선경기 일정

9월 24일 : 대한민국 vs 에콰도르

9월 28일 : 대한민국 vs 우루과이

10월 2일 : 대한민국 vs 베네수엘라

10월 6일 : 대한민국 vs 우즈베키스탄

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