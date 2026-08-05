韩国多地遭遇极端高温天气 已造成多人死亡和农业损失

纽斯频通讯社首尔8月5日电 韩国持续遭遇极端高温天气，包括首都地区在内的全国多地最高气温接近40摄氏度。持续高温已造成多人死亡，并对畜牧业、农业和水产养殖业造成严重影响。韩国政府已将此次高温天气定性为国家灾难，启动跨部门应急应对机制。

图为4日下午，位于首尔市汝矣岛，市民手持扇子和迷你风扇去暑降温。【图片=纽斯频通讯社DB】

据气象厅4日消息，首尔全境、京畿道部分地区、全罗北道全州市、全罗南道长城郡等地当天发布高温严重预警。

其中，全罗南道光阳邑最高气温达到40.3摄氏度，庆尚南道密阳市和陕川郡最高气温分别达到39.6摄氏度和39.4摄氏度，全国多地出现接近40摄氏度的持续高温天气。

受极端高温影响，根据韩国高温天气应急管理规定，原定当天在首尔蚕室和光州举行的韩国职业棒球联赛比赛被取消。

疾病管理厅统计数据显示，仅2日一天，全国急诊室共接诊高温相关疾病患者108人。自今年5月15日启动相关统计以来，全国累计高温相关疾病患者已超过2221人，累计死亡19人。

近期，京畿道涟川郡、杨州市以及仁川等地相继发生户外作业人员因高温晕倒或死亡事件，涉及建筑工人、外卖配送员及从事农业劳动的老年人。

随着灾情持续发展，总统李在明4日在国务会议上将当前高温天气定性为国家灾难，要求各部门加强户外作业人员安全防护检查，做好老年人等弱势群体防暑保障工作，全面加强高温灾害应对。

根据部署，京畿道已将灾难安全对策本部响应级别提升至第二级，并要求暂停公共工程施工现场户外作业；首尔市启动高温应急机制，增加洒水车作业，并扩大避暑场所开放规模。

持续高温还对韩国农林渔业造成较大影响。由于高温持续，全国多地畜禽养殖场和水产养殖基地受灾，大量猪、鸡等家畜死亡；浦项、济州等地海上养殖场因海水温度持续升高，部分对水温敏感的养殖鱼类也出现大面积死亡。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社