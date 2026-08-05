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경기도, 여름 휴가철 물놀이 안전수칙 강화

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  • 경기도가 5일 하천·계곡 물놀이객에
  • 기본 안전수칙 준수를 거듭 당부했다.
  • 도는 기상·수심·유속 확인과 준비운동,

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 하천·계곡 등 물놀이 지역 이용객들에게 기본 안전수칙 준수를 거듭 당부하고 나섰다고 5일 밝혔다.

경기도 여름철 물놀이안전수칙 홍보물. [사진=경기도청]

도에 따르면 하천과 계곡은 구간별로 수심이 일정하지 않고 물살이 갑자기 빨라질 수 있어 각별한 주의가 요구된다. 특히 집중호우 이후에는 수위와 유속, 하천 바닥 지형이 크게 달라질 수 있는 만큼 평소 자주 찾던 장소라도 안심해서는 안 된다는 설명이다.

도는 물놀이 전 기상 상황과 수심·유속을 먼저 확인하고 충분한 준비운동 후 입수할 것을 권고했다. 이와 함께 구명조끼 착용을 필수로 하고 가능하면 안전관리요원이 배치된 장소를 이용해 줄 것을 강조했다.

음주 후 입수나 출입이 제한된 위험구역에 들어가는 행위는 사고로 직결될 수 있는 만큼 반드시 피해야 한다고 당부했다.

어린이의 경우 반드시 보호자와 함께 물놀이를 해야 하며 비가 내리기 시작하거나 상류 지역에 호우가 예보될 경우 즉시 물놀이를 중단하고 안전한 곳으로 대피해야 한다. 

물에 빠진 사람을 발견했을 때는 곧바로 119에 신고하고 주변에 도움을 요청하는 것이 우선이다. 이때 직접 물에 뛰어들어 무리하게 구조를 시도하기보다는 현장에 비치된 구명환·구명로프 등 구조장비를 활용하는 것이 보다 안전한 대응 방법이라고 도는 설명했다.

경기도는 시·군과 협력해 하천·계곡 주요 물놀이 장소에 안전관리요원을 배치하고 근무상태와 현장 안전관리 실태를 수시 점검하고 있다. 물놀이 지역 순찰과 안전수칙 홍보, 위험행위 계도, 구명조끼 착용 안내 등 예방 활동도 지속적으로 추진 중이다.

또 시·군별 담당자를 지정해 물놀이객 밀집지역과 사고 우려지역을 집중 관리하고 있다. 안전선·부표, 구명환·인명구조함 등 각종 안전시설과 구조장비의 훼손·유실 여부, 위험구역 출입통제시설과 안내표지판 관리 상태를 점검하고 미비점이 확인되면 즉시 보완하도록 하는 등 현장 안전관리를 강화할 계획이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "하천과 계곡은 겉보기에는 안전해 보이더라도 수심과 물살이 일정하지 않아 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있다"며 "가급적 안전관리요원이 배치된 장소를 이용하고 구명조끼 착용, 음주 후 입수 금지, 위험구역 출입 금지 등 기본 안전수칙을 반드시 지켜달라"고 말했다.

asj7376@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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