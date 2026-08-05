대전·세종·충북·충남 첫 공동 취업박람회…참가기업 모집

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첨단바이오헬스·미래모빌리티 기업 대상…28일까지 신청

10월 16일 청주오스코서 현장 면접·채용상담 진행

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전과 세종, 충북, 충남이 충청권 기업의 인력난을 덜고 지역 인재의 취업 기회를 넓히기 위해 처음으로 공동 취업박람회를 연다.

대전시는 세종특별자치시·충청북도·충청남도와 함께 개최하는 '2026년 충청권 내일이음 취업박람회'에 참여할 기업을 오는 28일까지 모집한다고 5일 밝혔다.

대전시청 전경 [뉴스핌 DB]

이번 행사는 충청권 4개 시·도가 공동으로 추진하는 첫 취업박람회다. 지역 우수기업과 구직자 간 채용 연계를 강화하고, 시·도 경계를 넘어 인재와 일자리가 순환하는 광역 고용 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

박람회는 오는 10월 16일 청주오스코에서 개최된다. 행사장에서는 기업별 현장 면접과 채용 상담을 비롯해 구직자 취업역량 상담, 기업 채용설명회, 일자리 정책 안내 등 다양한 프로그램이 운영된다.

참가 대상은 대전·세종·충북·충남에 소재한 첨단바이오헬스와 미래모빌리티 분야 기업이다. 주최 측은 기업의 참가 자격과 채용 예정 인원 등을 종합적으로 심사해 현장 참여기업 110곳을 선정할 계획이다.

선정 기업에는 현장 면접 부스와 기업 홍보 기회가 제공되며 구직자와의 면접 연계 등 채용 과정 전반에 대한 지원도 이뤄진다. 참가를 희망하는 기업은 오는 28일까지 충청북도기업진흥원 홈페이지 사업공고 또는 박람회 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

nn0416@newspim.com