광명시 '우울감·우울증상 유병률' 도내 최저·마음건강 최상위

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박승원 시장 "예방부터 회복까지 촘촘한 정신건강 안전망 구축할 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민의 우울감 경험률과 우울증상 유병률이 경기도 내 31개 시·군 가운데 가장 낮아 시민 마음건강 상태가 최고 수준을 기록했다고 5일 밝혔다.

광명시 마음건강센터 현판. [사진=광명시]

시에 따르면 질병관리청 수도권질병대응센터가 발표한 '수도권역 만성질환통계 알리미' 자료에 따르면 2025년 기준 광명시의 연간 우울감 경험률은 2.1%, 우울증상 유병률은 1.7%로 집계됐다.

광명시의 연간 우울감 경험률은 경기도 평균(6.6%) 및 전국 평균(5.9%)의 약 3분의 1 수준에 불과했다. 우울증상 유병률 역시 경기도 평균(4.1%)의 약 40%, 전국 평균(3.4%)의 절반 수준을 기록하며 도내에서 가장 우수한 지표를 나타냈다.

시는 그동안 정신건강복지센터와 자살예방센터를 운영해 온 데 이어 2024년 두 기관을 연계한 '마음건강센터'를 조성, 예방부터 상담, 치료, 재활까지 원스톱으로 지원하는 통합 시스템을 구축했다.

아울러 아동·청소년, 청년, 중장년, 노인 등 생애주기별 맞춤형 사업을 추진하고, 경찰·소방·의료기관 등 유관기관과 협력해 은둔·고립 청년 및 독거노인 등 고위험군 발굴과 위기 대응 체계를 선제적으로 가동해 왔다.

박승원 광명시장은 "마음건강은 시민의 일상을 지키고 건강한 공동체를 형성하는 핵심 토대"라며 "앞으로도 예방부터 치료, 회복에 이르는 촘촘한 정신건강 지원체계를 바탕으로 시민 누구나 안심하고 도움을 받으며 건강하게 살 수 있는 도시를 만들어 가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com