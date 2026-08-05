제천시, AI 스마트 순찰로봇으로 전통시장 야간 안전 지킨다

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 5일 전통시장 안전 위해 AI 순찰로봇을 12월까지 시범운영했다
- 순찰로봇은 자율주행으로 매일 야간 시장을 돌며 화재 징후를 실시간 감지했다
- 시는 8월 모니터링 후 9월부터 초기 화재 진압 기능 로봇으로 교체해 운영할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자율주행 순찰·실시간 화재 감지…9월부터 초기 진화 기능도 도입
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 전통시장 화재와 범죄 예방을 위해 인공지능(AI) 기반 스마트 순찰로봇을 도입하고 시범 운영에 나선다.
시는 8월부터 12월까지 약 5개월간 제천역전한마음시장에서 스마트 순찰로봇 시범운영 사업을 추진한다고 5일 밝혔다.
스마트 순찰로봇은 자율주행 기능을 기반으로 매일 오후 10시부터 다음 날 오전 5시까지 시장 내부를 순찰한다.
고해상도 카메라와 열화상 센서를 활용해 연기와 불꽃, 이상 온도 상승 등 화재 징후를 실시간으로 감지하고 이상 상황이 발생하면 제천시와 소방, 경찰에 즉시 상황을 전파해 초기 대응을 지원한다.
시는 8월 한 달간 모니터링 기능을 중심으로 운영한 뒤 9월부터는 초기 화재 진압 기능을 갖춘 순찰로봇으로 교체해 시범 운영을 이어갈 계획이다.
시 관계자는 "시범운영 결과를 면밀히 분석해 시민과 상인이 안심할 수 있는 전통시장 안전환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com