韩两大化妆品企业Q2业绩向好 爱茉莉超预期LG生健北美销售超中国

纽斯频通讯社首尔8月5日电 韩国两大化妆品企业爱茉莉太平洋和LG生活健康近日公布第二季度业绩。两家公司营业收入和营业利润均超市场预期。其中，LG生活健康北美市场销售额首次超过中国市场；爱茉莉太平洋则凭借国内外多渠道增长，业绩明显向好。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

LG生活健康发布的初步业绩显示，今年第二季度，公司实现合并营业收入1.6574万亿韩元，同比增长3.3%；营业利润1028亿韩元，同比增长87.5%。营业利润较市场普遍预期的752亿韩元高出36.7%。扣除约150亿韩元美国关税退税带来的一次性收益后，营业利润约为878亿韩元，仍高于市场预期。

从市场分布来看，LG生活健康第二季度海外销售额同比增长12.6%至5845亿韩元，占总销售额的35%。其中，北美市场销售额同比增长47.3%至2058亿韩元，首次超过中国市场1760亿韩元（同比下降5.0%）。这是LG生活健康独立运营以来，北美市场销售额首次超过中国市场。

爱茉莉太平洋公布的业绩显示，公司第二季度实现合并营业收入1.1759万亿韩元，同比增长17.0%；营业利润1173亿韩元，同比增长59.3%；净利润934亿韩元，同比增长148.1%，均明显高于市场普遍预期。

其中，公司韩国业务实现销售额6108亿韩元，同比增长10%，营业利润596亿韩元，同比增长48%；线上渠道和多品牌门店（MBS）均实现两位数增长。海外业务销售额5516亿韩元，同比增长28%，营业利润718亿韩元，同比增长99%。其中，美洲市场销售额同比增长57%至2104亿韩元，成为主要增长动力；大中华区销售额同比下降6%至1245亿韩元，公司表示，这主要与持续优化雪花秀等品牌线下销售渠道有关。

业内认为，虽然爱茉莉太平洋和LG生活健康仍保持韩国化妆品行业领先地位，但随着韩国科玛、科丝美诗等ODM企业以及APR等新兴品牌快速发展，韩国化妆品市场竞争正进一步加剧。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社