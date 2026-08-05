MUSINSA自有美妆品牌拟年内进军中国市场

纽斯频通讯社首尔8月5日电 韩国时尚电商平台MUSINSA 5日表示，受平价护肤产品销售增长带动，旗下自有美妆品牌"MUSINSA Standard Beauty"今年上半年线上和线下交易额同比增长约153%，创品牌半年度历史最好成绩。公司计划于8月进入澳大利亚线下市场，并于年内进入中国市场。

MUSINSA拟年内进入中国市场。【图片=MUSINSA提供】

据MUSINSA介绍，公司正加强以自有品牌推动全球化发展的战略。根据计划，MUSINSA Standard Beauty将于8月通过澳大利亚当地专业美妆零售商W Cosmetics进入澳大利亚线下市场。该零售商主要经营韩国、日本等亚洲美妆品牌，计划将相关产品铺设至悉尼、墨尔本、布里斯班等主要城市约50家大型购物中心门店。

MUSINSA表示，公司还计划于年内进入中国市场，这将是MUSINSA Beauty旗下自有品牌（PB）产品首次进入中国市场。

护肤品成为拉动业绩增长的主要动力。2025年9月，品牌首次推出护肤系列产品，包括爽肤水、精华液、面霜、洁面乳等8款产品，售价为3900韩元至5900韩元，主打高性价比。此后，公司于同年11月推出护手霜和润唇精华，今年3月又与全球ODM企业科丝美诗合作推出3款防晒产品。目前，品牌护肤产品已增至19款。

MUSINSA Standard Beauty负责人表示，自去年下半年将产品线拓展至爽肤水、精华液、防晒等护肤品类以来，品牌增长势头进一步加快。未来，公司将持续提升品牌在韩国国内及海外市场的竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社