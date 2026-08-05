세종시 양곡1리, '햇빛소득마을' 즉시 추진 대상지 최종 선정

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주민 주도형 재생에너지 사업

유휴 부지에 태양광 발전 설치

정부 맞춤형 컨설팅·금융 지원

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 전의면 양곡1리가 행정안전부가 추진하는 주민 참여형 재생에너지 사업인 '햇빛소득마을' 즉시 추진 대상지로 최종 선정됐다.

5일 세종시에 따르면 행정안전부 햇빛소득마을추진단이 실시한 올해 1차 공모에는 전국 129개 마을이 신청해 86곳이 선정됐다.

세종시 전의면 양곡1리가 '햇빛소득마을' 즉시 추진 대상지로 최종 선정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 2026.08.05 vincent977@newspim.com

이 가운데 사업 추진 역량과 주민 참여도, 사업 기반 등을 종합 평가해 즉시 사업 추진이 가능한 대상지로 선정된 곳은 전의면 양곡1리를 포함한 전국 9개 마을뿐이다.

양곡1리는 주민들의 높은 참여 의지와 체계적인 사업 추진 계획, 안정적인 사업 기반 등을 인정받아 즉시 추진 대상지로 선정됐다고 시는 설명했다.

이번 선정으로 양곡1리는 정부의 맞춤형 컨설팅과 금융상품 지원을 받게 된다. 사업이 본격 추진되면 태양광 발전시설 설치와 관련한 인허가와 공사, 사용 전 검사 등 절차를 거쳐 최대 1년 6개월 이내 발전 수익을 주민들이 공유할 수 있을 것으로 전망된다.

햇빛소득마을은 마을공동체가 유휴 부지 등에 태양광 발전시설을 설치하고 전력 판매 수익은 주민 복지와 공동체 사업에 활용하는 방식으로 운영된다. 시는 앞으로 전기사업 인허가 절차 이행, 사업계획 수립 등을 지원하고 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 행정적 지원을 이어갈 계획이다.

임성호 경제정책과장은 "양곡1리의 즉시추진 대상지 선정은 주민과 행정이 함께 이뤄낸 의미 있는 결과"라며 "주민이 주체가 되는 재생에너지 사업 모델을 성공적으로 정착시켜 지역경제 활성화와 에너지 전환이라는 두 가지 목표를 실현할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김태관 양곡1리 이장은 "주민들이 함께 힘을 모아 마을의 새로운 소득 기반을 마련하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 주민들과 소통하면서 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 시는 전의면 양곡1리 사업 선정을 계기로 주민 참여형 재생에너지 사업을 확대하고 지속 가능한 에너지 생태계 조성을 위한 다양한 정책을 추진할 계획이다.

vincent977@newspim.com