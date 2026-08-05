김해시, 영구임대주택 예비입주자 모집…최대 100세대 대상

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 5일 LH 영구임대주택 예비입주자 모집을 밝혔다.
- 대상은 구산1주공아파트 100세대이며 다양한 주거취약계층 성년 무주택자가 포함된다.
- 신청은 9월7일부터 11일까지 행정복지센터 방문 접수해 소득·자산 심사 후 점수 순으로 선정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 주거취약계층의 주거 안정 지원에 나선다.
시는 한국토지주택공사(LH)가 보유·운영 중인 영구임대주택의 예비입주자를 모집한다고 5일 밝혔다.
대상 단지는 김해시 구산동 가락로 222에 위치한 영구임대주택인 구산1주공아파트이며 총 100세대 예비입주자를 선정할 계획이다.
신청 자격은 모집 공고일인 2026년 8월 6일 기준 김해시에 거주하는 성년 무주택 구성원이다. 공공주택 특별법에 따른 생계·의료급여 수급자, 국가유공자와 유족, 보훈보상대상자와 유족, 5·18 민주유공자와 유족, 특수임무유공자와 유족, 참전유공자, 일본군 '위안부' 피해자, 지원대상 한부모가족, 북한이탈주민, 장애인등록증 소지자 등이 포함된다.
65세 이상 직계존속 부양자, 아동복지시설 퇴소자로서 시설장 추천을 받은 사람, 65세 이상 수급권자 또는 차상위 계층도 신청할 수 있다. 주거취약계층 가운데 법령상 요건을 충족하는 다양한 유형을 폭넓게 반영한 것이다.
신청 기간은 다음달 7일부터 11일까지이며 주민등록지 행정복지센터 방문 접수만 가능하다. 신청 접수 후 소득과 자산(자동차·금융자산 등)에 대한 확인 절차를 거쳐 선정기준표에 따른 점수 순으로 예비입주자가 결정된다.
news2349@newspim.com