노랑풍선, 중구청과 취약계층 아동 여행 지원

다문화·한부모가정 30명 웨이브파크 체험

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 서울 중구청과 함께 취약계층 아동을 대상으로 국내여행 사회공헌활동을 마무리했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사는 여행을 통한 문화체험 기회를 제공하고, 아동들의 정서적 성장과 특별한 추억 만들기를 지원하기 위해 마련됐다. 노랑풍선과 중구청이 협력해 추진한 이번 사회공헌활동에는 중구 내 다문화·한부모가정 등 저소득 취약계층 아동 가정 30명(15가구)이 참여했다.

참가자들은 지난달 28일 경기도 시흥시에 위치한 웨이브파크에서 레크리에이션과 워터파크 체험 등 다양한 프로그램을 즐기며 여름방학의 소중한 추억을 만들었다. 특히 이번 프로그램에는 한국여행업협회(KATA)의 '2026·2027 안전여행상품' 선정 상품을 활용해 이동과 식사, 체험활동까지 보다 안전하고 검증된 여행 서비스를 경험할 수 있도록 했다.

지난달 28일 노랑풍선과 서울 중구청이 함께 진행한 취약계층 아동 대상 사회공헌행사에서 참가자들이 레크에이션을 진행하고 있다. [사진=노랑풍선]

노랑풍선은 행사 운영을 위해 여행 프로그램 기획과 현장 운영을 지원했으며, 중구청은 대상자 모집과 행정 지원을 담당하는 등 민·관 협력을 통해 의미 있는 사회공헌 활동을 완성했다.

노랑풍선 관계자는 "여행은 단순한 이동을 넘어 새로운 경험과 자신감을 선물하는 소중한 기회"라며 "이번 활동이 아이들에게 잊지 못할 추억과 긍정적인 경험으로 남길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 여행기업의 전문성을 살린 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회와 상생하고, 누구나 여행의 즐거움을 누릴 수 있도록 지속적인 나눔을 실천해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com