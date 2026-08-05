전국 학생 대표 50명 첫 한자리…'학생 참여 포럼' 만든다

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학교·SNS 속 혐오·차별 예방 방안 논의

학생 목소리 교육정책에 반영할 통로 마련

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 시도교육청과 한국교육개발원과 함께 오는 6일부터 7일까지 충남 천안 일대에서 '2026년 전국 단위 학교연합학생회 공동연수'를 개최한다고 5일 밝혔다.

시도별 학교연합학생회 대표들이 전국 단위로 한자리에 모이는 것은 이번이 처음이다. 중·고등학생 대표 50명이 참여해 각 지역의 학생 자치 경험을 공유하고 공동체 문제의 해결 방안을 논의한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

주요 의제는 학교생활과 디지털·사회관계망서비스 환경에서 나타나는 혐오·차별 표현이다.

학생들은 지역과 세대, 성별에 대한 혐오 표현을 비롯해 역사적 사실을 희화화하는 사례와 장애인·이주 배경 학생을 대상으로 한 차별 표현 등을 살펴본다.

이후 문제 상황과 발생 원인을 분석하고 혐오·차별 표현을 예방하기 위한 실천 방안을 모둠별로 마련해 발표한다.

최교진 교육부 장관은 6일 현장을 찾아 학생들이 제안한 실천 방안을 살펴본다. 모둠별 결과물을 공유·평가한 뒤 우수 모둠을 시상하고 선정된 제안도 청취할 예정이다.

학생자치와 민주시민을 주제로 한 전문가 강연과 헌법 가치 관련 특강도 열린다. 광덕산 환경교육센터에서는 생태·환경 체험을 진행하며 독립기념관에서는 역사 현장을 탐방한다.

교육부는 이번 연수를 계기로 학교와 시도, 전국 단위로 이어지는 학생 자치 공론장인 '학생 참여 포럼'을 구성할 계획이다.

포럼은 학생 관련 현안을 상시 논의하는 의견 수렴 통로이자 교육정책 아이디어를 제안하는 창구로 운영된다. 시도별 학교연합학생회 대표 가운데 참여를 희망하는 학생 30명 안팎으로 구성하며 연 2회 정기회의와 수시회의를 열 예정이다.

포럼의 논의 결과는 교육부 관련 부서에 전달해 정책 반영을 추진한다. 위원 구성은 오는 10월까지 마무리하고 첫 포럼은 내년 1월 개최할 계획이다.

최 장관은 "민주주의는 공론장에서 자신의 생각을 말하고 다른 의견을 경청하며, 차이를 조정해 합의점을 찾아가는 과정이다"라며 "오늘 함께 마련한 실천 방안이 발표에 그치지 않고 각자의 학교에서 존중의 언어를 사용하고 다양한 목소리에 귀 기울이는 실천으로 이어지기를 바란다"고 말했다.

이어 "교육부도 학생들이 자치활동을 통해 공동체 문제를 함께 해결하고, 삶과 세상의 변화를 주도하는 민주시민으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com