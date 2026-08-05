서울 제2회 검정고시 11일 시행…초·중·고졸 5908명 지원

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선린중 등 서울 시내 12개 고사장서 진행

중증장애인 2명에게 찾아가는 시험 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 오는 11일 서울 시내 12개 고사장에서 2026년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시를 시행한다고 5일 밝혔다.

이번 시험에는 초졸 388명과 중졸 994명, 고졸 4226명 등 모두 5908명이 지원했다. 지원자 가운데 장애인은 40명이며 재소자는 45명이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

초졸 검정고시는 선린중에서 열린다. 중졸 검정고시 고사장은 고척중과 숭곡중에 마련된다.

고졸 검정고시는 서울여중과 무학중, 신현중, 명일중, 개원중, 목운중에서 치러진다. 재소자를 위한 별도 고사장은 서울남부교도소에 설치된다.

고사장까지 이동하기 어려운 중증장애인 지원자 2명에게는 '찾아가는 검정고시 시험서비스'를 제공한다. 시험 관리 인력이 지원자의 자택이나 이용 복지관을 방문해 별도 고사장을 운영하는 제도다.

서울시교육청은 2018년도 제2회 검정고시부터 전국 최초로 찾아가는 시험서비스를 시행하고 있다.

응시자는 시험 당일 수험표와 신분증을 지참해 오전 8시 40분까지 고사장에 입실해야 한다. 초졸 지원자는 답안 작성을 위한 검정색 볼펜을 준비해야 하며 중졸·고졸 지원자는 컴퓨터용 수성사인펜을 가져가야 한다.

수험표를 잃어버린 경우 신분증과 원서 접수 때 제출한 사진과 같은 사진 1장을 지참하면 고사장 시험관리본부에서 재발급받을 수 있다.

시험장에는 차량을 주차할 수 없어 대중교통을 이용해야 한다. 시험 도중 휴대전화 등 통신기기를 소지하면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리된다.

합격자는 오는 28일 서울시교육청 누리집에서 발표한다.

jane94@newspim.com