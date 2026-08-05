아이유·악뮤·BTS, 플로 '나의 애정도' 톱3…팬덤 참여도 급증

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 플로(FLO)가 팬 활동을 기반으로 한 '나의 애정도' 기능의 첫 집계 결과를 공개했다.

'나의 애정도'는 지난 6월 업데이트된 기능으로, 청취 빈도와 아티스트·곡·앨범 '좋아요' 등 이용자의 반응을 합산해 산출하는 플로만의 차별화된 지표다. 기능 출시 이후 한 달간의 이용 데이터를 집계한 결과 아이유·악뮤(AKMU)·방탄소년단 순으로 애정도 상위권을 기록했다. 이번 집계는 이용자들의 팬 활동을 보여준다는 점에서 의미를 더한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 플로 애정도 톱 3 아티스트. [사진=드림어스컴퍼니] 2026.08.05 moonddo00@newspim.com

실제로 플랫폼 내 팬덤 참여 지표도 눈에 띄게 증가했다. '나의 애정도' 기능 도입 후 한 달 만에 플로 내 아티스트 페이지 진입 이용자 수는 23%, 진입 횟수는 50% 급증한 것으로 나타났다. 또한 아티스트 '좋아요' 수 59%, 곡 '좋아요' 수 5.6%가 각각 증가하며, 아티스트를 향한 팬덤의 적극적인 반응을 수치로 확인했다.

플로는 이러한 유의미한 결과를 발판 삼아 이용자 편의성을 극대화하기 위해 홈 화면에 '나의 애정하는 아티스트 패널'을 새롭게 적용했다. 플로 앱에 접속 시, 이용자는 자신의 음악 취향과 팬 활동 현황을 '나의 애정하는 아티스트 패널'을 통해 홈에서 확인할 수 있다.

드림어스컴퍼니 이기영 대표는 "'나의 애정도' 출시 후 이용자들의 높은 호응과 실질적인 성과를 확인한 만큼, 이를 홈 화면에서 바로 체감할 수 있도록 '나의 애정하는 아티스트 패널'을 전면 적용했다"며 "플로는 단순히 '음악을 듣는 곳'에 머물지 않고, 청취가 곧 아티스트와의 교감으로 완성되는 '아티스트 중심 팬덤 생태계'를 완성해 나갈 것"이라고 전했다.

한편, 드림어스컴퍼니는 '아티스트 페이지 개편'과 홈 화면에 '나의 애정하는 아티스트 패널' 신설에 이어, 7월 글로벌 팬덤 플랫폼 '플로집(FLO ZIP)' 론칭 등 이용자가 팬 활동을 이어갈 수 있는 환경을 확대해 나가고 있다. 이를 통해 이용자 방문과 팬덤 참여 활동 전반에서 긍정적인 변화를 이끌어내고 있으며, 앞으로도 음원 발매 및 유통, 팬과의 소통, 굿즈, 콘서트까지 음악을 즐기는 모든 순간을 아티스트와 팬이 함께할 수 있도록 서비스를 지속 발전시켜 나갈 계획이다.

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