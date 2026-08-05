부산시, 시민 참여 디자인 아이디어 공모전 개최…"모두를 포용하는 도시"

시민 공동 기획자 아이디어 제안 필요

2028 세계디자인수도 공식 행사 적용

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 부산을 앞두고 시민을 도시 기획 파트너로 참여시키는 디자인 아이디어 공모에 나섰다.

시는 5일부터 10월 4일까지 'WDC BUSAN 2028 시민 참여 디자인 아이디어 공모전'을 열고 세계디자인수도 부산의 특화사업으로 활용할 시민 참여형 콘텐츠를 발굴한다고 밝혔다.

WDC BUSAN 2028 시민 참여 디자인 아이디어 공모전 포스터[사진=부산시] 2026.08.05

이번 공모전은 시민을 단순한 행사 참여자가 아니라 도시를 함께 기획·설계하는 공동 기획자로 세우는 것을 목표로 한다. 공모전은 2028 세계디자인수도 부산의 주제인 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인'을 구현하기 위한 시민 참여형 프로그램으로 기획됐다.

접수된 아이디어는 1차 서류 평가에서 우수 제안을 추려 전문가 멘토링을 통해 내용과 실행 계획을 다듬는다. 이후 2차 발표 평가를 거쳐 최종 수상작을 선정한다. 최종 선정된 아이디어는 2027년 실증과 고도화 과정을 거쳐 2028년 세계디자인수도 부산 공식 행사와 지역 행사에 적용 가능한 프로그램으로 발전시킬 계획이다.

공모는 공모전 공식 누리집을 통해 진행되며 기간은 5일부터 10월 4일까지다. 대한민국 국민이면 누구나 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다. 참가자는 2028 세계디자인수도 부산의 공식 프로그램으로 활용할 수 있는 시민 참여 행사 아이디어를 제출하면 된다.

아이디어 제안 방식은 세계디자인수도 지정 도시의 시그니처 프로그램인 'World Design Street Festival'에 대한 아이디어와 부산의 도시 정체성과 지역 특색을 반영한 지역 특화 프로그램 아이디어를 함께 구성해 제출하는 형태다.

1차 평가 결과는 10월 9일 발표한다. 이후 전문가 멘토링을 진행하고 11월 17일 2차 발표 평가를 실시해 11월 30일 최종 수상작을 공개할 예정이다. 시상 규모는 대상 1팀 300만 원, 최우수상 2팀 각 200만 원, 우수상 6팀 각 100만 원, 장려상 16팀 각 50만 원이다. 대상·최우수상·우수상에는 부산광역시장상이, 장려상에는 부산디자인진흥원장상이 수여된다.

시는 시민과 함께 기획하고 실행하는 참여 문화를 세계디자인수도 부산의 대표 레거시로 키우고 공모전 이후에도 다양한 시민 참여 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

전재수 시장은 "도시 경쟁력은 얼마나 많은 시민의 생각을 담아내느냐에 달려 있다"며 "부산을 가장 잘 아는 시민들의 참신한 아이디어가 세계디자인수도 부산의 새로운 자산이 되길 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com