'한국산 철벽'에 2만 관중 열광했는데…'김민재 인터뷰 패싱' 아쉬움

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계적 명문클럽 바이에른 뮌헨 선수들이 제주도 한여름 밤을 뜨겁게 달궜지만 정작 제주팬들은 기대했던 '주인공' 김민재의 목소리는 들을 수 없어 아쉬움을 맛봤다.

뮌헨은 4일 제주월드컵경기장에서 열린 '아우디 풋볼 서밋 2026' 친선경기에서 제주 SK를 2-1로 꺾었다. 최고 기온 35도에 육박하는 폭염 속에서도 2만 2519명의 관중이 몰려 세계적인 명문 구단의 방문을 환영했다.

이날 김민재는 선발로 출전해 주장 완장을 차고 36분간 그라운드를 누볐다. 특유의 호쾌한 '슈퍼태클'을 선보이며 제주 팬들의 환호를 이끌어냈다. 뱅상 콩파니 감독 역시 "김민재가 고국 팬 앞에서 주장으로 뛴 것이 매우 중요하다"며 깊은 신뢰를 보냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 뮌헨의 중앙 수비수로 선발 출전한 김민재가 4일 제주 SK와 친선경기를 마치고 동료 선수들과 제주팬들에게 인사하고 있다. [사진=제주 SK] 2026.08.05 psoq1337@newspim.com

하지만 경기장을 찾은 축구팬들과 취재진 모두 김민재의 경기 소감을 듣지 못했다. 한국과 독일 축구장의 서로 다른 인터뷰 문화 차이가 화근이었다.

K리그는 감독 기자회견이 끝난 뒤 선수들이 믹스트존을 통과한다. 반면 분데스리가는 선수가 먼저 믹스트존 인터뷰를 진행한다. 콩파니 감독의 기자회견에 참여했던 한국 취재진이 뒤늦게 믹스트존으로 달려갔을 때 김민재는 이미 퇴근 버스에 오른 뒤였다.

구자철 제주 유스 어드바이저가 직접 중재에 나섰으나 소용없었다. 뮌헨 측 관계자는 다음 일정과 버스 출발 시간을 이유로 난색을 표했다. 버스 출발까지 약 15분의 여유가 있었음에도 김민재는 결국 입을 다문 채 경기장을 빠져나갔다.

대회 주최 측은 "투어 일정이 계속 밀려 선수단이 버스 출발 지연에 부담을 느꼈다"고 해명했다. 화려했던 유럽 빅클럽의 방문과 김민재의 주장 출전은 반가웠지만 '한국산 철벽'의 인터뷰 패싱은 현장 취재진과 팬들에게는 깊은 아쉬움으로 남았다.

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