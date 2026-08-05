질병청 "경미한 뇌졸중 환자여도 퇴원 전후 체계적 교육 필요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초발 경증 허혈증 뇌졸중 환자 비교 분석 결과 공개

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 질병관리청 국립보건연구원은 경미한 뇌졸중 환자가 퇴원 전후 체계적 교육을 받으면 환자의 불안·우울 증상이 완화된다고 밝혔다.

질병청 국립보건연구원은 이 같은 내용의 정책연구용역사업 결과를 5일 공개했다.

연구는 연령, 동반질환, 뇌졸중 중증도, 인지기능 등을 고려해 교육군과 대조군 각각 138명씩 선정해 총 276명을 비교·분석하는 방식으로 이뤄졌다.

[자료=질병관리청 국립보건연구원]

교육군은 퇴원 전 1회, 퇴원 후 1개월과 2개월 시점에 1회씩 총 3회의 교육을 받았다.

교육 내용은 뇌졸중의 정의와 증상, 진단 및 치료 과정, 후유증, 재활치료, 재발 예방, 위험요인 관리, 생활습관 개선, 운동, 약물복용, 영양·식이, 심리상태변화와 우울 관리 등으로 구성됐다.

연구진이 최대 48개월간의 변화 양상을 분석한 결과 집중 교육중재군은 대조군에 비해 삶의 질과 우울증상, 장애 수준에서 유의한 개선을 보였다.

특히 삶의 질 세부 항목 중 불안과 우울 영역에서 뇌졸중 발생 3개월과 6개월 시점에 뚜렷한 개선 효과가 확인됐고, 퇴원 후 3개월 시점의 직업 복귀율도 대조군보다 더 높았다.

김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부장은 "이번 연구는 뇌졸중 환자에서 체계적인 교육이 삶의 질과 장애 수준 등 장기적인 재활 성과 개선에 기여할 수 있음을 확인한 중요한 결과"라며 "국가 차원의 뇌졸중 장기추적조사와 중재연구를 통해 뇌졸중 환자에게 적용 가능한 환자 중심 재활관리 근거를 강화해 나가겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com