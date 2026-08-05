내년 공립교사 9889명 선발 사전예고…초·중등 줄고 특수·상담 늘어

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026학년 대비 343명 감소…초등 292명·중등 410명 줄어

특수 교사 217명 증가…상담·사서·보건·영양교사도 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 내년 공립교사 선발 인원 가운데 초등·중등 교사는 올해보다 줄어드는 반면 특수·상담·보건·영양·사서교사는 증가할 전망이다.

교육부는 전국 17개 시도교육청이 미리 발표한 2027학년도 공립교사 선발 예정 인원 현황을 5일 공개했다.

2027학년도 공립교사 선발 예정 인원 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

사전예고 인원은 총 9889명으로 2026학년도(1만232명)보다 343명 적은 규모다. 초등과 중등 교사 선발 예정 인원은 줄었다. 반면 특수교사와 보건·영양·사서·전문상담교사는 늘었다.

사전예고는 각 교육청이 정식 모집공고를 내기 전에 선발 규모를 미리 알리는 절차다. 이에 따라 실제 선발 인원은 9월에 발표되는 모집공고에서 달라질 수 있다.

초등 교사는 전국에서 2821명을 선발할 예정이다. 2026학년도 사전예고 인원 3113명보다 292명 줄었다. 서울은 212명에서 267명으로 늘었지만 경기는 1077명에서 883명으로 감소했다.

중등 교사 선발 예정 인원은 4387명이다. 2026학년도 4797명보다 410명 줄었다. 서울은 618명에서 553명으로 줄었고 경기도 1415명에서 1145명으로 감소했다.

부산의 중등 교사 선발 예정 인원은 412명에서 289명으로 줄었다. 인천은 431명에서 500명으로 늘었다.

유치원 교사는 592명을 선발할 예정이다. 2026학년도 668명보다 76명 적다. 지역별로는 경기가 177명으로 가장 많다. 이어 경남 63명과 경북 51명 전남 50명 순이다.

특수교사 선발 예정 인원은 1056명이다. 2026학년도 839명보다 217명 늘었다. 이 수치는 유치원과 초등학교 중·고등학교에서 근무할 특수교사를 모두 합한 것이다.

지역별 특수교사 선발 예정 인원은 경기가 352명으로 가장 많았다. 인천 106명과 충남 99명 서울 85명이 뒤를 이었다.

수업 외에 학생의 건강과 상담 등을 담당하는 교사도 대부분 늘었다. 보건교사는 316명에서 362명으로 46명 증가했다. 영양교사는 232명에서 261명으로 29명 늘었다.

사서교사는 45명에서 102명으로 57명 증가했다. 전문상담교사는 222명에서 308명으로 86명 늘었다.

서울은 초등교사 267명과 중등교사 553명을 선발할 예정이다. 유치원 교사는 43명이며 특수교사는 85명이다. 보건교사는 22명 영양교사는 31명 사서교사는 5명 전문상담교사는 22명이다.

각 시도교육청은 5일 오전 10시 누리집에 사전예고 인원을 공개한다.

유치원·초등교사와 유치원·초등 특수교사의 정식 모집공고는 9월 9일 발표될 예정이다. 중등교사와 중등 특수교사 보건·영양·사서·전문상담교사의 모집공고는 9월 30일 나온다.

jane94@newspim.com