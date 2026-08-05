수자원공사, 미국 캘리포니아 주립대에 AI 물관리 기술 전수…인재 교류 확대

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CSUB 교수·학생 8명 정규 2학점 과정 이수

디지털트윈·가뭄 대응 기술 현장 적용 학습

2027년부터 직원 파견 등 교류 정례화 검토

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 미국 캘리포니아 주립대학교 베이커스필드(CSUB) 교수와 학생들에게 인공지능(AI)·디지털트윈 기반 물관리 기술을 전수했다.

수자원공사는 지난달 27일부터 오는 8일까지 CSUB 교수와 재학생 8명을 대상으로 'AI 기반 한국형 디지털트윈 물관리 여름학기'를 운영 중이라고 4일 밝혔다.

이번 연수는 지난해 10월 양 기관이 체결한 '물산업 분야 글로벌 인재 육성과 지식교류 협력을 위한 업무협약(MOU)'에 따라 마련됐다.

특히 본 연수는 CSUB가 정규 2학점을 부여하는 공식 학사 일정으로 편성됐다.

참가자들은 연수 기간 ▲물관리종합상황실 ▲국가가뭄정보센터 ▲지하수정보센터 ▲고산 AI 정수장 ▲시화조력발전소 등을 방문해 첨단 물관리 기술의 현장 적용 사례를 학습했다.

미국 캘리포니아 주립대학교 베이커스필드 교수 및 재학생들이 4일 수자원공사 대전 본사 물관리종합상황실을 방문해 디지털트윈 물관리 플랫폼을 직접 살펴보고 있다. [사진=한국수자원공사] 2026.08.04 gkdud9387@newspim.com

또한 실무진과의 면담을 통해 한국형 AI 물관리 시스템의 구조와 운영 방식을 살펴보고, 이를 캘리포니아 현지에 적용할 수 있는 방안도 논의했다.

참가자들은 이날 대전 본사 물관리종합상황실을 방문해 디지털트윈 물관리 플랫폼을 직접 살펴봤다.

해당 플랫폼은 실제 수자원 환경을 가상공간에 구현하고 위성정보 기반 실시간 데이터를 활용해 물재해 위험을 예측한다. 이후 AI 시나리오 분석을 통해 최적의 의사결정을 지원한다.

수자원공사는 이번 연수가 만성적인 가뭄과 물 부족 문제를 겪고 있는 캘리포니아주의 대응 역량을 높이는 협력 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

양 기관은 인재 교류 확대 방안도 검토 중이다. CSUB는 2027년부터 해당 프로그램을 자연공학대 전체로 확대하는 방안을 제안했다.

수자원공사도 이에 맞춰 2027년부터 직원을 CSUB에 파견하는 방안을 검토하는 등 인적 교류를 정례화할 방침이다.

고영공 수자원공사 인재개발원장은 "앞으로도 국제 협력과 선도적 인재 육성을 통해 물·도시·에너지 분야의 기술 혁신을 주도해 나가겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com