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금감원 "ELS 낙인 임박 알린다"…통제 전 단계 강화

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  • 금감원은 5일 증권사들과 간담회를 열어 파생결합상품 제조·판매·사후관리 전 과정의 자율점검·내부통제 강화안을 논의했다.
  • 상품설계·승인 단계에서 체크리스트 작성, 기초자산 풀 관리, 상품승인위원회 심의 확대와 CCO의 출시 보류 권한 부여 등 제조 책임을 강화했다.
  • 고난도 ELS 낙인근접 알림 신설, 설명자료 시각화, 자율점검·이사회 보고 주기 단축 등으로 투자자 정보 제공과 보호 체계를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상품승인위 심의 대상 확대, 기초자산 풀 변경도 재심의
투자설명서에 이슈어콜·연 환산 수익률 함께 표시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 파생결합상품 제조·심사 단계에서 사전 자율점검 체계를 구축하고 판매·사후관리 단계의 정보 제공과 내부통제를 강화한다. 주가연계증권(ELS) 기초자산 가격이 낙인 배리어에 10%포인트 이내로 접근하면 투자자에게 알림을 보내고, 고난도 상품의 자율점검 주기는 연 1회에서 분기 1회로 단축한다.

금감원은 5일 오전 10시 서울 여의도 금융투자협회에서 금융투자협회와 10개 증권사 임원이 참석하는 "파생결합상품 제도개선 간담회"를 열고 이 같은 개선안을 논의한다.

참석 증권사는 ▲한국투자증권 ▲NH투자증권 ▲미래에셋증권 ▲삼성증권 ▲신한투자증권 ▲KB증권 ▲하나증권 ▲신영증권 ▲교보증권 ▲메리츠증권이다. 금감원과 금융투자협회, 증권사들은 지난 3~6월 파생결합증권·사채 투자자 보호를 위한 제도개선 태스크포스(TF)를 운영해 개선안을 마련했다.

[사진=뉴스핌DB]

금감원은 홍콩 H지수 ELS 투자자 손실 사례와 국내 주식시장의 변동성 확대 등을 고려해 상품 제조부터 판매 이후 관리까지 증권사의 자율책임을 강화할 필요가 있다고 보고 있다.

우선 상품설계 단계에서는 증권사 금융소비자보호 총괄기관이 설계 과정에서 점검해야 할 체크리스트를 마련해 제조부서에 제공한다. 제조부서는 상품을 설계할 때 체크리스트를 의무적으로 작성하고 기존 승인 상품과 동일한 상품에 해당하는지도 점검해야 한다.

체크리스트에는 기존 유사상품과 비교한 민원 발생 가능성, 동일 상품을 추가 제조하거나 재제조할 때 새로 발생할 수 있는 잠재적 위험 요인 등이 포함된다. 기초자산의 최근 변동성과 가격 추이, 특정 개별종목 주식에 대한 과도한 쏠림 여부도 점검 대상이다.

제조부서는 기초자산 풀(Pool)을 관리하고 상품에 사용할 수 있는 기초자산의 운영기준과 사용제한 기준을 마련한다. 상품 특성과 시장 상황을 고려해 해당 풀에서 상품에 편입할 기초자산을 선정하도록 할 예정이다.

상품승인위원회에는 소비자보호와 준법감시, 판매 관련 부서를 의무적으로 포함한다. 금융소비자보호책임자(CCO)에게는 투자자 보호를 위해 필요하다고 판단할 경우 상품 출시를 보류할 수 있는 권한을 부여한다.

상품승인위원회의 심의 대상도 확대한다. 기초자산 유형과 결제통화, 손실배수 등을 종합적으로 고려해 기존 승인 상품과 동일하지 않으면 위원회의 재심의를 거쳐야 한다. 기초자산 풀을 새로 선정하거나 기존 승인 사항을 변경할 때도 심의를 진행한다.

시장 환경 변화로 투자 위험도가 기존 승인 당시보다 크게 높아지면 이미 승인된 상품도 예외적으로 재심의 대상에 포함한다.

판매 단계에서는 투자자가 상품 구조와 위험을 쉽게 파악할 수 있도록 설명자료와 공시자료를 시각화·구체화한다. 파생결합사채의 유의사항을 투자자 유의사항과 투자설명서 개요에 추가하고, 연 환산 수익률과 실제 수익률을 함께 표시한다.

최근 기초자산 가격이 최고·최저 가격에 도달했는지 여부와 발행회사가 상품을 조기 상환할 수 있는 이슈어콜 등 중요 옵션도 투자설명서 주요사항 요약 부분에 표시한다.

사후관리 단계에서는 고난도 ELS 기초자산 가격이 낙인 배리어에서 10%p 이내로 접근하면 최초 1회 'ELS 낙인근접 알림'을 발송한다. 투자자가 상품을 계속 보유해 수익 상환을 기다릴지, 중도상환을 선택할지를 판단할 수 있도록 관련 정보를 제공한다.

조기상환 조건을 충족하지 못해 상환이 미뤄질 경우에는 중도상환이 가능하다는 사실과 신청 방법을 추가로 안내한다. 조기상환이나 만기상환으로 수익을 실현한 투자자에게는 시장 환경과 기초자산이 달라질 수 있다는 재투자 유의사항도 제공한다.

증권사의 고난도 상품 자율점검 주기는 연 1회에서 분기 1회로, 이사회 보고 주기는 연 1회에서 반기 1회로 단축한다. 증권사별로 부적합 판매 관리비율을 설정해 판매채널과 고령자 여부 등에 따라 부적합 판매비율을 관리하는 체계도 마련한다.

금감원은 오는 9월 금융투자협회의 자율규제 규정을 개정한 뒤 각 증권사 내규에 반영할 예정이다. ELS 낙인근접 알림을 비롯한 시스템 개선 작업은 2026년 안에 마칠 계획이다.

금감원은 이번 개선안이 파생결합상품 시장의 투자자 보호 체계를 강화할 것으로 기대하고 있다. 제도 도입 과정에서 금융투자협회와 증권사의 의견을 반영해 세부 시행 방안을 마련할 예정이다.

 

dconnect@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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