명지 대방 디엠시티, 상업시설 임차인 모집 개시

AI 핵심 요약beta
- 부산 강서구 명지국제신도시에서 상업시설 ‘명지 대방 디엠시티’가 임차인 모집을 진행했다
- 대규모 오피스텔 및 인근 산업단지 직장인을 배후수요로 외식·문화·리빙 브랜드가 이미 입점해 운영 중이다
- 다양한 면적 호실로 음식점·카페·병의원·교육 등 여러 업종 입점이 가능해 업종별 임대 상담을 진행 중이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부산 강서구 명지국제신도시에 위치한 '명지 대방 디엠시티' 상업시설이 임차인 모집을 진행 중이다. 이 상업시설은 총 2,860실 규모의 오피스텔 단지 내에 자리하고 있다.
단지 입주민을 포함한 명지국제신도시 내 공동주택 거주민, 인근 산업·업무시설 종사자 등이 상업시설의 배후수요를 형성한다. 명지국제신도시는 명지녹산국가산업단지, 부산신항 등 서부산 산업·물류 거점과 인접해 있어 직장인 등 외부 소비층 유입도 가능한 것으로 알려졌다.
상업시설 내에는 이재모피자, 초필살돼지구이, 칠곡보리밥칼국수, 풍천민물통큰장어 등 외식 매장이 운영 중이다. 또한 롯데시네마, 아크앤북, 씰리침대 등 문화 및 리빙 브랜드 매장도 입점해 있다.
업계 관계자는 "상업시설은 안정적인 고정수요와 함께 외부 소비자를 유입시킬 수 있는 콘텐츠 확보가 중요하다"며 "대규모 주거수요를 배후에 두고 유명 외식 브랜드와 문화시설을 갖춘 복합상권은 다양한 시간대와 목적의 소비를 흡수할 수 있다"고 설명했다.
'명지 대방 디엠시티' 상업시설은 다양한 면적의 호실을 갖추고 있으며, 음식점, 카페, 병·의원, 교육시설, 생활서비스 등 여러 업종의 입점이 가능하다고 밝혔다. 현재 업종별 임대 상담을 진행하고 있다.
whitss@newspim.com