전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.05 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

다주택 보유세 올리고 양도세 중과 낮춰 '퇴로확보'…절세 매물 나올까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 5일 다주택자 양도세 중과세율을 2027~2028년 2년간 한시 완화해 보유세 강화 속 제한적 매도 기회를 열었다.
  • 다주택자의 선제 매도가 이미 상당 부분 이뤄져 당장 대량 매물 출회는 제한적이며, 보유 여력 있는 고가·유망 주택은 계속 보유할 가능성이 크다.
  • 종부세 과세기준일이 있는 2027년과 완화 종료 시점인 2028년을 전후해 수익성 낮은 외곽·비선호 주택 중심으로 절세 매물이 점진적으로 나올 것으로 전망된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李 "먼저 판 사람 손해"…중과 유지한 채 2년 퇴로
이미 선제 매도 상당수…2년간 분산 출회 예상

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 다주택자의 양도소득세 중과 부담을 2년간 한시적으로 낮추면서 절세를 노리는 서울 아파트 매물이 늘어날지에 관심이 쏠린다. 이번 세제개편안에서 보유세는 단계적으로 강화하되 처분 단계의 세금 문턱은 낮춘 만큼 다주택자에게 사실상 매도 기회가 주어졌기 때문이다.

다만 이번 세제개편이 단기간에 매물이 쏟아지는 결과로 이어질지는 불확실하다. 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 올해 상반기 선제적 매도가 상당 부분 이뤄진 데다 현재 남아 있는 다주택자는 세제 변화에도 보유를 선택할 여력이 있는 것으로 분석돼서다. 이에 따라 '절세 매물'은 2027년 종부세 과세기준일과 2028년 중과 완화 종료 시점을 전후해 점진적으로 출회될 것으로 전망된다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 李 "먼저 판 사람 손해 봐선 안돼"…중과 유지한 채 2년간 '퇴로'

5일 업계에 따르면 정부가 다주택자의 보유세 부담을 높이는 동시에 2027~2028년 양도소득세 중과세율을 한시적으로 낮추면서 다주택자의 매도 시점이 앞당겨질 수 있다는 전망이 나온다.

정부는 다주택자 양도세 중과 제도 자체는 유지하면서 매도 시점에 따라 가산세율을 차등 완화하기로 했다. 지난 5월 종료한 중과 유예를 다시 연장하거나 중과를 전면 배제하는 대신 보유세 강화에 맞춰 주택을 처분할 수 있는 제한적인 퇴로를 마련한 것이다.

정부안에 따르면 조정대상지역 주택을 처분하는 2주택자의 양도세 가산세율은 현행 20%포인트에서 2027년 5%포인트, 2028년 10%포인트로 낮아진다. 3주택 이상 보유자는 현행 30%포인트에서 각각 10%포인트와 15%포인트로 완화된다. 2029년부터는 기존 중과세율로 복귀하며 완화 기간에도 장기보유특별공제는 적용되지 않는다.

이재명 대통령도 이날 국무회의에서 이번 조치를 다주택자에게 다시 혜택을 주는 정책으로 보는 시각에 선을 그었다. 기존 정책을 믿고 먼저 주택을 처분한 사람이 상대적으로 손해를 봤다고 느끼지 않도록 중과 체계는 유지하되 가산세율만 일부 낮춘 것이라는 설명이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 중과를 폐지하는 것이 아니라 일정 기간 세율을 낮추는 방식이라고 강조했다.

매도 시점에 따른 세 부담 차이는 적지 않다. 2주택자가 조정대상지역 주택을 팔아 5억원의 양도차익을 얻으면 현행 중과세율 적용 시 양도세가 약 2억7000만원이지만 2027년에는 약 2억원, 2028년에는 약 2억2000만원으로 줄어드는 것으로 추산된다. 첫해에 더 낮은 세율을 적용해 매도를 앞당기려는 구조다.

◆ 이미 선제 매도 상당수…2년간 분산 출회 예상

과거에는 양도세 중과 완화 직후 매물이 늘어난 사례가 있다. 2022년 중과 유예 시행 직전 5만5509건이던 서울 아파트 매물은 시행 이틀 뒤 5만7935건으로 4.3% 증가했다. 세 부담을 낮추자 다주택자의 처분 시점이 빨라진 것이다.

다만 이번에는 같은 수준의 단기 효과가 나타나기 어려울 것으로 예상된다. 정부가 중과 유예 종료를 사전에 예고하면서 올해 2~5월 다주택자의 선제 매도가 집중됐고 서울 주요 지역에서는 고가주택 매도와 증여가 이미 늘었기 때문이다.

현재까지 주택을 보유한 다주택자는 대출·세제 규제 강화에도 매도하지 않은 만큼 상대적으로 보유 여력이 있을 것으로 보여진다. 강남권 재건축이나 한강변 고가주택 등 가격 상승 기대가 높은 주택은 세 부담을 감수하고 보유하는 반면 임대수익이 낮거나 향후 상승 여력이 제한적인 외곽·비선호 주택부터 매물로 나올 가능성이 크다.

이에 따라 매물이 한꺼번에 나오기보다 2년에 걸쳐 분산될 가능성이 있다. 2027년에는 종부세 과세기준일인 6월 1일과 첫해 양도세 가산세율 적용 기간이, 2028년에는 한시 완화 종료 시점이 다주택자의 처분 판단에 영향을 줄 것으로 보인다.

대출규제로 위축된 매수 여력도 변수다. 서울 핵심지는 대기수요가 신규 매물을 받아낼 수 있지만 외곽 지역은 매물이 늘어도 거래로 이어지지 않고 적체될 수 있다. 이번 개편이 서울 전역의 매물을 한꺼번에 끌어내기보다 지역과 주택의 수익성에 따라 다주택자들이 선별 매도를 나설 것으로 예상된다.

업계 관계자는 "올해 상반기까지 다주택을 처분하려는 움직임이 있었던 만큼 남은 다주택자들이 추가적으로 절세 매물을 내놓을 가능성은 낮다"면서 "다만 보유세 부담이 커지는 가운데 2027년과 2028년 적용 세율에도 차이가 있는 만큼 수익성이 낮거나 비선호 지역의 주택을 중심으로 매물이 점진적으로 나올 가능성은 있다"고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동