오세훈, 유승민과 만찬…"지선 이후 국민의힘 지지율 하락에 깊은 우려"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"이재명 정부 견제하고 국민에게 실질적 대안 제안해야"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 오세훈 서울시장과 유승민 전 의원이 국민의힘이 국민의 기대에 부응하는 대안정당이 될 수 있도록 필요한 역할을 함께 하자며 뜻을 모았다.

3일 서울시에 따르면 오 시장과 유 전 의원은 이날 만찬 간담회를 갖고 지방선거 승리와 함께 당과 보수 정치가 나아가야 할 방향에 대해 의견을 나눴다.

3일 오세훈 서울시장과 유승민 전 의원이 만찬간담회를 가졌다. [사진=서울시]

서울시는 "오 시장과 유 전 의원이 지방선거 이후 당이 쇄신의 동력을 충분히 이어가지 못한 채 최근 당 지지율마저 다시 하락하고 있는 현실에 대해 깊은 우려를 표현했다"고 전했다.

이어 "이재명 정부의 무능과 폭주를 제대로 견제하고 국민에게 실질적인 대안을 제시하는 유능한 정당으로 거듭날 때 비로소 국민의 신뢰를 회복할 수 있다는 데 의견을 같이했다"고 했다.

그러면서 두 사람이 "앞으로도 보수정치가 국민의 신뢰를 회복하고 국민의 사랑과 지지를 바탕으로 다시 정권을 창출할 수 있도록 지속적으로 소통하고 협력해 나가기로 했다"고 밝혔다.

gdy10@newspim.com