함안군, 가뭄 피해 최소화 기우제 봉행…농업용수 확보 행정력 집중

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농업용수 확보 행정 대책 병행

재난상황팀 구성 안전 점검 강화

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 지속되는 가뭄으로 인한 농업 피해를 막기 위해 전통 의례와 행정 대책을 병행하며 농업용수 확보와 군민 안전 점검에 나섰다.

군은 3일 충의공원 당산유적에서 가뭄으로 어려움을 겪는 농민과 군민의 안녕을 기원하고 조속한 가뭄 해소와 풍년을 염원하는 기우제를 봉행했다고 밝혔다.

차석호 함안군수가 3일 산인 운곡 운봉소류지를 방문해 가뭄 상황을 점검하고 있다.[사진=함안군] 2026.08.03

기우제는 옛날부터 가뭄이 심할 때 하늘에 비를 기원하며 백성의 마음을 모으고 공동체 결속을 다지던 전통 의례다. 군은 최근 계속되는 가뭄으로 농작물 생육과 영농활동에 어려움이 예상되면서 이 같은 전통을 이어 정성껏 제를 올렸다.

이날 기우제에는 차석호 함안군수가 초헌관을, 조만제 함안군의회 부의장이 아헌관을, 박상근 NH농협함안군지부장이 종헌관을 맡았다. 참석자들은 제물을 올리고 축문을 낭독하며 단비를 기원했다.

차 군수는 "기우제가 가뭄으로 어려움을 겪는 농민을 위로하고 군민의 마음을 모으는 계기가 되길 바란다"며 "농업용수 확보와 피해 예방을 위해 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

기우제 봉행 뒤 차 군수는 물 부족이 심각한 산인 운곡 운봉소류지를 찾아 가뭄 상황과 농업 현장 애로사항을 점검했다.

군은 재난상황팀을 구성해 취약대상지를 조사하고 재난안전교부세를 활용한 지하수 개발을 추진하고 있다. 저수율 20% 이하 소류지에는 관정을 활용해 용수원을 공급하고 운곡·백암 양수장과 산서 간이양수장을 가동해 물을 확보하고 있다.

가뭄대응장비 대여와 봉성저수지 등 10곳에 대한 제한급수도 시행 중이다. 군은 앞으로도 농업용 저수지와 관정 등 수리시설 운영 상황을 점검하며 가뭄 대응 용수공급 대책을 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com